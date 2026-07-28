Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın 'esaslı' intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba!

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Ama yıllar geçip 6 yaşına geldiğinde tüm dünya onu başka bir şekilde anmaya başladı: "Hollywood'un boynu bükük kızı"...
Çünkü ünlü annesi ve babası boşanmıştı. O küçük kız annesiyle yaşıyordu. En kötüsü de babası onun yüzüne bile bakmıyordu artık.
İşte o küçük kız sessiz sakin, annesinin, anneannesi ve dedesinin kollarında büyüdü ve 20 yaşına geldi. Şimdi ise boşandıktan sonra kendisini yok sayan ünlü babasından gelişi sessiz ve sakin olan bir yolla intikam aldı.
64 yaşında yıllana meydan okuyan Cruise, karısı Katie Holmes'tan boşandıktan sonra bir daha kızı Suri'nin yüzüne bile bakmadı.
Her ne kadar sözcüsü aracılığıyla kamuoyunu, kızıyla görüştüğüne inandırmaya çalışsa da bunu başaramadı.
Yıllar yılı " Hollywood'un boynu bükük çocuğu" ya da "Hollywood'un bahtsız kızı" olarak anıldı Suri.
Artık 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan genç kız, babası Tom Cruise'dan hiç beklenmedik bir intikam aldı.
BABASIYLA KALAN SON BAĞINI DA ATTI: SOYADI!
People dergisinin elde ettiği seçmen kayıtlarına göre Suri Cruise, artık resmen babasıyla bütün bağlarını kesti. Öyle ki onun soyadını bile kullanmıyor.
Derginin ele geçirdiği kayıtlara göre Suri, artık Cruise değil Noelle soyadını kullanıyor. Bunun da annesi Katie Holmes'un ikinci adı olduğunu hatırlatalım.
Suri Cruise bir süredir Pittsburgh, Pennsylvania'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Okula başladığı 2024 yılının ekim ayında da Allegheny County'de seçmen kaydı yaptırdı.
Bu kayda göre adı Suri Cruise değil, Suri Noelle. Aslına bakılırsa Suri, daha liseden mezun olduğunda da bu soyadını kullanmaya başlamıştı.
Bu arada küçük bir not. Pennsylvania'da seçmen kaydı yaptırmak isteyen kişilerin yasal isimlerini kullanması gerekiyor. Suri de soyadı olarak Noelle'i kullandığına göre artık onun yasal adı bu.
Suri'nin, kendisini tek başına büyüten annesine olan saygı ve sevgisini göstermek için böyle bir adım attığı da konuşulanlar arasında.
LİSEYİ BİTİRİRKEN DE CRUISE SOYADINI KULLANMADI
Diğer yandan Suri, bu soyadı değişikliğini seçmen kaydının bulunduğu Allegheny County'de yaptırmadı. Bu değişikliği üniversiteye başlamadan önce New York'ta yaptırmış olabileceği konuşuluyor.
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in altı çocuğu da birer birer babalarının soyadını bıraktıklarını kamuoyuna yüksek sesle söylerken, görünüşe göre Suri Cruise, bunu daha sessiz ve sakin bir biçimde yaptı.
O dönemde basına konuşan bir kaynak Suri'nin kendi kimliğini oluşturup üniversitede yeni bir başlangıç yapmak için böyle bir adım attığını söylemişti.
Bu arada Suri Cruise'un ya da yeni adıyla Sure Noelle'in gerçekten de hayatında yeni bir sayfa açacağını hatırlatalım.
Ama bu, anne ve babasından uzak bir yol olmayacak.
Daha önce üniversitede sahnelenen oyunlarda görev alan Suri, bu yıl içinde ode Pittsburgh'daki Trust Arts Education Center'ın sergileyeceği William Shakespeare'in Midsummer oyununda sahneye çıkacak.
Daha da ötesinde oyun, 2026 Edinburgh Festival Fringe'de de perde açacak.
O zamandan bu yana da Tom Cruise kızı Suri ile hiç ilgilenmedi.
Bir dönem Cruise'un kızı için bir vakıf fonu oluşturduğu ve Suri'nin 18 yaşına gelince bundan faydalanacağı ileri sürülmüştü.
Ancak 47 yaşındaki Katie Holmes, bir sosyal medya paylaşımıyla bunu yalanladı.
Bu arada Tom Cruise, tek biyolojik çocuğu Suri'yi hayatından çıkarmış gibi görünüyor.
Ama diğer yandan Nicole Kidman ile evliyken evlat edindikleri 33 yaşındaki Isabella ve 31 yaşındaki Connor ile gayet iyi geçiniyor. Kızını evlendiren Cruise'un oğlu da kimi zaman bazı film projelerinde kamera arkasında çalışıyor.
Tom Cruise'un kızıyla ilgilenmemesinin ardında ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının olduğu söyleniyor.
Boşandıkları dönemde de konuşulanlara göre Katie Holmes, kızını bu tarikatın kurallarına göre büyütmek istemedi. Bu yüzden de Cruise, kendi öz kızını hayatından çıkardı.
Bu arada Cruise'un kızı Isabella'yı ise tarikatın kurallarına göre evlendirdiğini hatırlatalım.