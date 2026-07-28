×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın 'esaslı' intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba!

Güncelleme Tarihi:

#Suri Cruise#Tom Cruise#Katie Holmes
Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 16:22

Aslında çok ünlü, çok zengin ve daha da ötesinde nüfuzlu bir baba ile yine tanınmış bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Daha küçücük yaşında öyle bir giyiniyordu ki yetişkinler bile onun tarzını örnek alır oldu. Bu yüzden de daha dünyanın hatta kendisinin bile tam olarak farkında değilken "Stil ikonu" unvanını aldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ama yıllar geçip 6 yaşına geldiğinde tüm dünya onu başka bir şekilde anmaya başladı: "Hollywood'un boynu bükük kızı"...

Çünkü ünlü annesi ve babası boşanmıştı. O küçük kız annesiyle yaşıyordu. En kötüsü de babası onun yüzüne bile bakmıyordu artık.

İşte o küçük kız sessiz sakin, annesinin, anneannesi ve dedesinin kollarında büyüdü ve 20 yaşına geldi. Şimdi ise boşandıktan sonra kendisini yok sayan ünlü babasından gelişi sessiz ve sakin olan bir yolla intikam aldı.

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba
BABASINDAN İNTİKAMINI ALDI
Bu öykünün kahramanı Suri Cruise… Bir başka deyişle 2006 ile 2012 yılları arasında evli kalan Tom Cruise ile Katie Holmes'un tek çocuğu.

Haberin Devamı

64 yaşında yıllana meydan okuyan Cruise, karısı Katie Holmes'tan boşandıktan sonra bir daha kızı Suri'nin yüzüne bile bakmadı.

Her ne kadar sözcüsü aracılığıyla kamuoyunu, kızıyla görüştüğüne inandırmaya çalışsa da bunu başaramadı.

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba

2006 yılında Katie Holmes ile evlenen Tom Cruise, altı yıl sonra boşandı. Bunun ardından da kızı Suri ile hiç ama hiç ilgilenmedi. Ona bir baba olarak sevgisini vermedi.

Yıllar yılı " Hollywood'un boynu bükük çocuğu" ya da "Hollywood'un bahtsız kızı" olarak anıldı Suri.

Artık 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olan genç kız, babası Tom Cruise'dan hiç beklenmedik bir intikam aldı.

Gözden KaçmasınAcının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi... Gözyaşları son nefesinde dindiAcının her türlüsünü tattığı hayatı sadece 56 yıl sürmüştü: 'Annem bana çocuğum olmasın diye işkence ederdi'... Gözyaşları son nefesinde dindiHaberi görüntüle

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba

BABASIYLA KALAN SON BAĞINI DA ATTI: SOYADI!
People dergisinin elde ettiği seçmen kayıtlarına göre Suri Cruise, artık resmen babasıyla bütün bağlarını kesti. Öyle ki onun soyadını bile kullanmıyor.

Derginin ele geçirdiği kayıtlara göre Suri, artık Cruise değil Noelle soyadını kullanıyor. Bunun da annesi Katie Holmes'un ikinci adı olduğunu hatırlatalım.

Haberin Devamı

Suri Cruise bir süredir Pittsburgh, Pennsylvania'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Okula başladığı 2024 yılının ekim ayında da Allegheny County'de seçmen kaydı yaptırdı.

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba

Suri, üniversite okuduğu şehirde seçmen kaydı yaptırırken soyadını Noelle olarak yazdırdı. Eyalet yasalarına göre kişiler, seçmen kütüğüne yasal isimlerini yazdırmak zorunda.

Bu kayda göre adı Suri Cruise değil, Suri Noelle. Aslına bakılırsa Suri, daha liseden mezun olduğunda da bu soyadını kullanmaya başlamıştı.

Bu arada küçük bir not. Pennsylvania'da seçmen kaydı yaptırmak isteyen kişilerin yasal isimlerini kullanması gerekiyor. Suri de soyadı olarak Noelle'i kullandığına göre artık onun yasal adı bu. 

Suri'nin, kendisini tek başına büyüten annesine olan saygı ve sevgisini göstermek için böyle bir adım attığı da konuşulanlar arasında.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBu yaşına geldi korkusundan evlenemedi... Rol arkadaşının kaslarına övgü yağdırdı, olay çıktı: Eşlerinizi koruyun, kadın orta yaş krizine girmişBu yaşına geldi korkusundan evlenemedi... Rol arkadaşının kaslarına övgü yağdırdı, olay çıktı: Eşlerinizi koruyun, kadın orta yaş krizine girmiş!Haberi görüntüle

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba

LİSEYİ BİTİRİRKEN DE CRUISE SOYADINI KULLANMADI
Diğer yandan Suri, bu soyadı değişikliğini seçmen kaydının bulunduğu Allegheny County'de yaptırmadı. Bu değişikliği üniversiteye başlamadan önce New York'ta yaptırmış olabileceği konuşuluyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in altı çocuğu da birer birer babalarının soyadını bıraktıklarını kamuoyuna yüksek sesle söylerken, görünüşe göre Suri Cruise, bunu daha sessiz ve sakin bir biçimde yaptı.

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba
Suri Cruise, daha babası Tom Cruise hayattayken yetim gibi büyüdü.

Noelle soyadını da ilk olarak iki yıl önce LaGuardia Lisesi'nden mezun olurken kullandı.

Haberin Devamı

O dönemde basına konuşan bir kaynak Suri'nin kendi kimliğini oluşturup üniversitede yeni bir başlangıç yapmak için böyle bir adım attığını söylemişti.

Gözden KaçmasınHerkes ona babasız kaldı diye acıyordu... Boynu bükük kız, asi kıza dönüştü... Göbeğini bile süslemişHerkes ona 'babasız kaldı' diye acıyordu... 'Boynu bükük' kız, asi kıza dönüştü... Göbeğini bile süslemiş!Haberi görüntüle

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba
TİYATRO ESERİNDE SAHNEYE ÇIKACAK
Bu arada Suri Cruise'un ya da yeni adıyla Sure Noelle'in gerçekten de hayatında yeni bir sayfa açacağını hatırlatalım.

Ama bu, anne ve babasından uzak bir yol olmayacak.

Daha önce üniversitede sahnelenen oyunlarda görev alan Suri, bu yıl içinde ode Pittsburgh'daki Trust Arts Education Center'ın sergileyeceği William Shakespeare'in Midsummer oyununda sahneye çıkacak.

Daha da ötesinde oyun, 2026 Edinburgh Festival Fringe'de de perde açacak.

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba

BÜYÜK AŞKLA BAŞLAYAN EVLİLİK ALTI YILDA BİTTİ
Tom Cruise ve daha gencecik yaşında Dawson's Creek adlı yapımla ünlenen Katie Holmes, kızları Suri'nin dünyaya gelmesinden altı ay sonra evlendi. 2006'da başlayan evlilikleri 2012'de bitti.

Haberin Devamı

O zamandan bu yana da Tom Cruise kızı Suri ile hiç ilgilenmedi.

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba
Boşandıktan sonra Tom Cruise tek biyolojik kızı Suri ile bağlarını kesti. Onun öncesinde kızını kucağından indirmiyordu.

Bir dönem Cruise'un kızı için bir vakıf fonu oluşturduğu ve Suri'nin 18 yaşına gelince bundan faydalanacağı ileri sürülmüştü.

Ancak 47 yaşındaki Katie Holmes, bir sosyal medya paylaşımıyla bunu yalanladı.

Gözden KaçmasınGöz kamaştıran bir zenginliğin içinde doğmuştu... Lüks apartman dairesinden küçücük yurt odasına.. Bir yatak, bir boş dolapGöz kamaştıran bir zenginliğin içinde doğmuştu... Lüks apartman dairesinden küçücük yurt odasına.. Bir yatak, bir boş dolapHaberi görüntüle

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba
EVLATLIK ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİSİ GAYET İYİ
Bu arada Tom Cruise, tek biyolojik çocuğu Suri'yi hayatından çıkarmış gibi görünüyor.

Ama diğer yandan Nicole Kidman ile evliyken evlat edindikleri 33 yaşındaki Isabella ve 31 yaşındaki Connor ile gayet iyi geçiniyor. Kızını evlendiren Cruise'un oğlu da kimi zaman bazı film projelerinde kamera arkasında çalışıyor.

Tom Cruise'un kızıyla ilgilenmemesinin ardında ileri gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının olduğu söyleniyor.

Ünlü oyuncu altı yaşından beri yüzüne bile bakmamıştı: Tek öz evlâdın esaslı intikamı... Olmaz olsun senin gibi baba
Suri Cruise'u annesi Katie Holmes ile onun ebeveynleri büyüttü. Suri'nin soyadı olarak kullandığı Noelle de Katie Holmes'un ikinci adı.

Boşandıkları dönemde de konuşulanlara göre Katie Holmes, kızını bu tarikatın kurallarına göre büyütmek istemedi. Bu yüzden de Cruise, kendi öz kızını hayatından çıkardı.

Bu arada Cruise'un kızı Isabella'yı ise tarikatın kurallarına göre evlendirdiğini hatırlatalım.

Gözden KaçmasınTom Cruise gibi olma çabası ünlü oyuncunun hayatını kararttı: Artık aynaya bile bakamaz oldumTom Cruise gibi olma çabası ünlü oyuncunun hayatını kararttı: Artık aynaya bile bakamaz oldumHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Suri Cruise#Tom Cruise#Katie Holmes

BAKMADAN GEÇME!