Ünlü aşıklar kavgaya tutuştu… Biri önce bebek diyor diğeri önce yüzük istiyor!

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Yaşadıklarının ardından uzun süre aşka küsüp hayatına kimseleri sokmadı. Ya da bunu göz önünde yapmayıp geçici kaçamaklarını kendine sakladı.

Magazin basını tarafından “esmer güzeli” olarak anılan Ines de Ramon hayatına girince ise her şey birden değişti.

Brad Pitt Angelina Jolie’den sonra ilk kez kalbini bir aşka açtı ve çiftin 2022’nin sonlarına doğru başlayan ilişkileri artık bambaşka bir seviyeye geldi.

Brad Pitt’in Ines de Ramon’la aşkını bir ileri seviyeye taşımak için Angelina Jolie’yle olan davasının bitmesini beklediği söyleniyordu.

Eski aşıkların bitmeyen davası 8 yıl sonra nihayet sonuçlandı ve hem Pitt hem de Jolie rahat bir nefes almış oldu…

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Zaten uzun süredir birlikte yaşadığı söylenen Brad Pitt ve Ines de Ramon artık birlikte bir geleceğin hayalini kuruyorlar ve söylenenlere göre önlerinde evlilik var.

Ancak gelen dedikodulara göre çiftin anlaşamadığı ve bu yüzden de başlarını ağrıtan bir konu var.

Üstelik bu epey de kritik bir karar…

Angelina Jolie ile üçü evlatlık üçü de biyolojik 6 çocuk sahibi olan Brad Pitt ayrılık sonrası çocuklarından kopmuştu.

Anneleri Angelina Jolie’den yana taraf tutan bu 6 çocuk babaları Brad Pitt’le ilişkilerini kestiler.

Yaşı artık 61’i bulan ancak yeniden babalık hayali kuran Brad Pitt büyük aşkı Ines de Ramon’dan çocuk istiyor.

Hatta bunu olabildiğince erkek istiyor ve yaşı ilerlediği için daha fazla vakit kaybetmeye de pek tahammülü kalmamış durumda.

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Ines de Ramon’un da bu çocuk fikrine sıcak baktığı ancak çocuk yapmadan önce sevgilisinden evlilik sözü istediği iddia edildi.

Brad Pitt ise sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmak istiyor ancak iki evliliği de bitmiş biri, üstelik ikinci eşinden boşanırken yıllarını harcamış bir isim olarak nikah masasına oturmaktan çekiniyor.

Brad Pitt, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Ines de Ramon ile bir aile kurmak için sabırsızlanıyor, ancak 32 yaşındaki esmer güzeli “resmi bir taahhüt” bekliyor ve bu konuda da kararlı olduğu söyleniyor.

Daha önce The Vampire Diaries dizisinin oyuncusu Paul Wesley ile bir evlilik yapıp ayrılan Ines de Ramon’u tanıyanlar onun “eski moda” bir kadın olduğunu söylüyor ve “Brad'i çok seviyor ve onun çocuğunu doğurmak istiyor, ancak Brad evlilik konusunda ayak direyerek vakit kaybediyorsa bunu yapmayacaktır” yorumunu yapıyorlar.

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