Ünlü ailesi sefa içinde yaşıyor… O ise otel odalarına mahkum kaldı… Yine sokaklarda perişan...

Haberin Devamı

Hollywood’un ünlü oyuncularının, müzik dünyasının yıldızlarının çocukları genellikle böyle şanslı şekilde yaşantılarına başlıyor, hayatlarının geri kalanında da bunu sürdürerek yaşıyor.

ŞANSLI DOĞDU AMA...

Ebeveynlerinin hayatını kaybetmesi durumunda da büyük mirasların varisi haline geliyorlar. Ancak aralarında bu kadar şanslı olmayanları da var…

Hollywood’un efsane isimlerinden birinin oğlu, film yıldızı kardeşi 7 milyon dolarlık Montecito malikanesinde keyif sürerken, deyim yerindeyse perişan bir hayat yaşıyor.

İKİ KARDEŞİN HİKAYESİ GECE VE GÜNDÜZ GİBİ FARKLI

İki kardeşin hikayesi aradaki farka bakınca filmlere konu olacak cinsten…

Haberin Devamı

Sinema dünyasının ünlü ismi Josh Brolin, 7,1 milyon dolarlık Montecito malikanesinde keyif sürerken, kardeşi Jess Brolin bu eve sadece 45 dakika uzaklıktaki bir bankta oturmuş, binebileceği ücretsiz bir tramvay ya da otobüs beklerken görüntülendi.

Obezite sorunu da olan 150 kiloluk Jess Brolin Hollywood’un efsane oyuncusu James Brolin’in oğlu ve ağabeyi Josh Brolin de en az babası kadar ünlü bir film yıldızı.

BABASI, ÜVEY ANNESİ VE AĞABEYİ HOLLYWOOD'UN ÜÇ BÜYÜK YILDIZI

85 yaşındaki James Brolin de üçüncü eşi Barbra Streisand ile 20 milyon dolarlık bir Malibu malikanesinde yaşıyor.

Bacaklarında obezite kaynaklı endişe verici kırmızı lekeler olan Jess Brolin, babası ve ağabeyinin yaşadığı lüks mahalleye yakın bir yerde, Kaliforniya, Ojai'ye gelen bir otobüse yetişmek için yola çıkmadan önce, elinde eski model kapaklı bir telefona bakarken görüntülendi…

Haberin Devamı

53 yaşındaki Jess Brolin babasının servetiyle kurulmuş vakıf fonları tükendikten sonra sokaklara düşmüş, sonra da kendini biraz toparlayarak bir yol üstü oteline yerleşmişti.

Jess Brolin’in ailesi göz alıcı malikanelerde yaşarken hayatına hâlâ bu otelde devam ettiği sanılıyor.

ANNESİ ÖLDÜKTEN SONRA HAYATI TEPETAKLAK OLDU

Jess Brolin 2011 yılında, annesi Jane Agee'den miras kalan vakıf fonu tükendikten sonra, 1981 model, eski bir Toyota kamyonette yaşamaya başladı. Üç yıl sonra kamyon parçalandı ve Jess en sonunda sokağa düştü. Bir ara yiyecek bulmak için bir çöp konteynırını karıştırırken fotoğraflandı.

Haberin Devamı

Babası James Brolin’in üç eşinden ilki olan annesi, usta oyuncudan boşandıktan on yıl sonra, 1995 yılında bir araba kazasında hayatını kaybetti. Jess Brolin’in çöküşü de böylece başladı.

Evsizken babasının son eşi, üvey annesi Barbra Streisand, ailesinin ona yardım etmeye çalıştığını, ancak Jess'in tekliflerini reddettiğini açıklamış, "Onu çok seviyoruz ve onun için sadece en iyisini istiyoruz." demişti.