ÃœnlÃ¼ ailenin gÃ¼l gÃ¼zeli aÅŸÄ±k oldu... Ama dile dÃ¼ÅŸer diye el ele bile tutuÅŸamadÄ±...Ã‡areyi Ã¼lkeden ayrÄ±lmakta buldu

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Ä°lk bakÄ±ÅŸta pek Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nmese de bu aile de kendisine yÃ¶nelik tepkileri azaltmak, deÄŸiÅŸen nesillerin desteÄŸini Ã¼zerine Ã§ekmek iÃ§in halktan sempati gÃ¶rmek durumunda.

Uzun bir sÃ¼redir ailede bu gÃ¶revi Galler Prensi William ama daha Ã§ok karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton Ã¼stlenmiÅŸ durumda.

DiÄŸer yandan onlar da artÄ±k 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±na geldi. Ãœstelik ailede de yeni ve genÃ§ nesiller yetiÅŸiyor. Ä°ÅŸte bunlardan biri var ki son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r planlÄ± bir ÅŸekilde Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.

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ONA 'Ä°NGÄ°LÄ°Z GÃœLÃœ' DÄ°YORLAR

AslÄ±nda onun fazla bir ÅŸey yapmasÄ±na da gerek yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tam da yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekebilecek bir aile Ã¼yesi bu.

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Halk arasÄ±nda 'Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼' olarak adlandÄ±rÄ±lan, basÄ±nÄ±n da 'tacÄ±n Ã¼zerindeki mÃ¼cevher' diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu kiÅŸi, Kral Charles'Ä±n en sessiz, sakin ve kurallara uyumlu kardeÅŸi Edward ile karÄ±sÄ± Sophie'nin kÄ±zÄ± Lady Louise Windsor.

Annesi Sophie, zaten KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en sevdiÄŸi gelini, babasÄ± Edward da hiÃ§ sorun Ã§Ä±karmayan, Ã§Ä±karsa bile bunu dÄ±ÅŸarÄ± belli etmeyen tek Ã§ocuÄŸu. KardeÅŸi James ise genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen gayet aÄŸÄ±rbaÅŸlÄ±.Â KÄ±sacasÄ± aile olarak da Ã¶yle fazla bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± yok.Â

Louise de tÄ±pkÄ± onlar gibi sessiz ve sakin bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ãœstelik de onun bu sÃ¼kunti Ã¶zellikle de kendi yaÅŸ grubu arasÄ±nda popÃ¼lerliÄŸini artÄ±rÄ±yor.

KATILDIÄžI YARIÅžTA ANNESÄ° DIÅžINDA YAYINDAN AYRILMAYAN BÄ°RÄ° DAHA VARDI

GenÃ§ kÄ±z, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce 21 yaÅŸÄ±na girdi..

Kuzeni Prens William ile karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton'Ä±n da mezun olduÄŸu St. Andrews Ãœniversitesi'nde Ä°ngiliz EdebiyatÄ± Ã¼zerine eÄŸitim gÃ¶ren genÃ§ kÄ±z, geÃ§tiÄŸimiz hafta da atlÄ± araba yarÄ±ÅŸlarÄ±ndaydÄ±.

Dedesi Prens Philip'in bu tutkusunu ailesinde sÃ¼rdÃ¼ren tek kiÅŸiÂ olan Lady Louise Windsor'Ä± annesi Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Sophie de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

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Ama Louise'e destek olan bir kiÅŸi daha vardÄ± yanÄ±nda.

ARTIK BÄ°R ERKEK ARKADAÅžI VAR

Bir sÃ¼redir Louise ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§eken Felix de Silva Clampâ€¦

Ä°ki genÃ§ son bir yÄ±ldÄ±r gittikleri her yerde birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Hatta sÃ¶ylentilere gÃ¶re Louise ile Felix Ã§oktan sevgili bile oldular.

Åžimdi de eÄŸitimlerinin bir parÃ§asÄ± olarark Avustralya'ya Melbourne'a gitmeyi planlÄ±yorlar.

Ä°ddaya gÃ¶re Avustralya'daki Macquarie Ãœniversitesi, bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na St. Andrews Ãœniversitesi'nden Ã¶ÄŸrenci kabul ediyor. Bu kapsamda Louise de orada okumaya gidecek. Elbette Felix de yanÄ±nda olacak.

Zaten Felix daha Ã¶nce de Sidney'de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kenti iyi biliyor. Bu ÅŸekilde de Louise'in Ã§evreye uyum saÄŸlamasÄ±na destek olacak.

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Daha da Ã¶tesinde sÃ¶ylentlere gÃ¶re Louise ve Felix de daha az tanÄ±ndÄ±klarÄ± bir yerde daha Ã¶zgÃ¼r bir ÅŸekilde genÃ§lik romantizmi yaÅŸayabilecek.

Louise ile Felix'in yakÄ±naÅŸmasÄ± ilk olarak geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±naki doÄŸum Ã¼nÃ¼n kutlamalarÄ±nda gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

GenÃ§ kÄ±zÄ±n, okuldaki doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda elix ile Ã§ektiÄŸi bazÄ± pozlarÄ± sosyal medyada yayÄ±ldÄ±.

GÄ°TTÄ°KÃ‡E YAÅžLANAN YAÅžI AÄ°LEYE TAZE NEFES

BabasÄ±, dedesi Prens Philip'ten miras kalan Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvanÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra daha fazla dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ± Louise.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¶yle Ã§ok da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde olmayÄ± sevmeyen 21 yaÅŸÄ±ndaki Louise Windsor, ailenin "sessiz" gÃ¼Ã§lerinden biri....

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SarÄ± saÃ§larÄ±, mavi gÃ¶zleri ve uzun boyuyla "Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼" olarak anÄ±lan Lady Louise, Ã¶zellikle amcasÄ± Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde Ã§ok dikkat Ã§ekmiÅŸti.

Kraliyet uzmanlarÄ± ÅŸimdi bu iki genÃ§ Ã¼yenin daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±p ailenin tÃ¶kezleyen imajÄ±na taze bir soluk getirmesi gerektiÄŸini ifade ediyor.

Felix, yarÄ±ÅŸmayÄ± Louise'in annesi Sophie ile birlikte izledi.Â





NORMAL Ã‡OCUKLAR GÄ°BÄ° BÃœYÃœMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°LER

Onun spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±na Ã§Ä±kmakta neden bu kadar geciktiÄŸine gelirsek... BabasÄ± ve annesi her iki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da normal yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼mesini istedi. Hatta bu yÃ¼zden haklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ã¶zel unvanlar bile almalarÄ±nÄ± istemediler.

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Fakat Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Edward ile Sophie'nin aile iÃ§indeki konumlarÄ± yÃ¼kselince Ã§ocuklarÄ± da artÄ±k daha fazla etkinlikte yer almaya baÅŸladÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ilerleyen zamanlarda dÃ¼nya Lady Louise Windsor'Ä± daha fazla konuÅŸacak.

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