ÃœnlÃ¼ aileden beklenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ geldi

Kate ile William'Ä±n, her yÄ±l geleneksel olarak paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Noel kartÄ± sonunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Galler Ã§iftinin Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki George, 10 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 7 yaÅŸÄ±ndaki Louis ile birlikte verdiÄŸi poz; fotoÄŸrafÃ§Ä± Josh Shinner tarafÄ±ndan Ã§ekildi.

Aile, bu pozu geÃ§tiÄŸimiz nisan alÄ±nda Norforlk'taki konutlarÄ±nÄ±n bahÃ§esinde vermiÅŸti.

Kate ile William, aile pozunun yanÄ±na "Herkese mutlu bir Noel diliyoruz" notunu da ekledi.

Kate ile William bir kez daha geleneÄŸi bozmamÄ±ÅŸ oldu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu aile pozu da Ã§iftin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu George'un bu yÄ±l kutlanan 12'nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pozuyla aynÄ± zamanda Ã§ekilmiÅŸti.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ailesi altÄ± ay sonra ilk kez 'tam kadro' gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Yine meraklÄ± bakÄ±ÅŸlar ve kameralar onlarÄ± takip etti. Birlikte gittikleri her yerde olduÄŸu gibi gÃ¶zler en Ã§ok onlarÄ± gÃ¶rdÃ¼...

Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate Middleton ve Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis geÃ§tiÄŸimiz hafta dÃ¼zenlenen Noel konseri programÄ±nda aile boyu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi.

Son olarak haziran ayÄ±ndaki Trooping The Colour etkinliÄŸinde 'aile boyu' gÃ¶rÃ¼len Galler Ã§ifti ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu Westminster Abbey'deki Ã¶zel gecede bir araya geldi.

GECENÄ°N EV SAHÄ°BÄ° KATE

Kate Middleton'Ä±n her yÄ±l Noel Ã¶ncesi dÃ¼zenlediÄŸi ve ev sahipliÄŸini Ã¼stlendiÄŸi en Ã¶nemli etkinlik olan Noel'de Birlikte dÃ¼n gece gerÃ§ekleÅŸti.

Daha sonra TV ekranlarÄ±ndan da yayÄ±nlanacak olan geceye kraliyet ailesinden birÃ§ok kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Ama ev sahibi Kate ve ailesi kelimenin tam anlamÄ±yla geceye damgasÄ±nÄ± vurdu.

Her yÄ±l olduÄŸu gibi yine Kate Middleton, ailesinden Ã¶nce Westminster Abbey'e gitti. Gecenin son hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irdi.

Ondan bir sÃ¼re sonra da Prens William, yanÄ±nda Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis ile birlikte Westminster Abbey'e ulaÅŸtÄ±.

KAR TANESÄ° ÅžEKLÄ°NDEKÄ° KÃœPELERÄ°YLE GECENÄ°N YILDIZI DA KENDÄ°SÄ° OLDU

Daha iki gÃ¼n Ã¶nce Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± ve eÅŸi onuruna Windsor'da verilen davette ilk kez taktÄ±ÄŸÄ± Oryantal Ã‡ember TacÄ±'yla yÄ±ldÄ±zlaÅŸan Kate dÃ¼n de gayet formdaydÄ±.

HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkilerini atlatmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen Kate, gece iÃ§in zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸili bir palto tercih etti. Paltonun yakasÄ±ndaki aynÄ± renkte kÃ¼rk vardÄ±. Bu palto Kate'in sevdiÄŸi bir modacÄ± olan Catherine Walker imzalÄ±ydÄ±.

Paltosunun iÃ§ine ise 2020 yÄ±lÄ±ndaki Ä°rlanda ziyaretinde de giydiÄŸi ekose etek vardÄ±. Galler Prensesi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ralph Lauren Ã§izmeleriyle tamamladÄ±.

Gecenin ruhuna uygun olarak kulaÄŸÄ±na da kar tanesi ÅŸeklinde Ã‡ar YÄ±ldÄ±zÄ± adlÄ± kÃ¼peleri taktÄ±. Kate'in bu kÃ¼pelerini, takipÃ§ileri Top Gun filminin 2022 yÄ±lÄ±nda Londra'daki galasÄ±nda da taktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hemen hatÄ±rladÄ±.

Westminster Abbey'e ailesinden Ã¶nce giden Kate, kocasÄ± William ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

BELLÄ° KÄ° ANNESÄ°NÄ°N KIYAFETÄ°NÄ° PEK BEÄžENMÄ°Åž

Galler Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± Prenses Charlotte ise annesinin Anma GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinde giydiÄŸini hatÄ±rlatan bir kÄ±yafet tercih etti.

Lacivert bir elbise giydi. Ãœzerinde de kÄ±sa lacivert bir ceket vardÄ±. 10 yaÅŸÄ±ndaki prensesin kÄ±yafetinin en dikkat Ã§eken yanÄ± ise beyaz yakasÄ±ydÄ±.

Belli ki Charlotte annesi Kate'in anma gÃ¼nÃ¼nde giydiÄŸi kÄ±yafeti pek beÄŸenmiÅŸti ki onun bir benzerini bu gecede giydi.

Kate Middleton, Anma GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinde kÄ±zÄ± Charlotte'un dÃ¼n gece giydiÄŸine Ã§ok benzeyen bir kÄ±yafet giymiÅŸti. Bu andÄ± zamanda Prenses Diana'nÄ±n 1980'lerde giydiÄŸi bazÄ± kÄ±yafetlere de bir gÃ¶ndermeydi.





Ailenin en afacanÄ± Louis, bu kez gayet usluydu. Ama zaman zaman daha Ã¶nce de yaptÄ±ÄŸÄ± gibi ailesinden uzaklaÅŸÄ±p etrafta olup bitenleri izlemekten de geri durmadÄ±. KÄ±sacasÄ± Louis; arada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti yine.





AltÄ± ay sonra ilk kez tam kadro bir araya gelen Galler ailesinin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu kadar zamanda bile nasÄ±l bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

Galler ailesi son kez haziran ayÄ±ndaki Trooping The Colour etkinliÄŸinde tam kadro bir aradaydÄ±.

Ä°KÄ° ERKEK KARDEÅž TAKIM ELBÄ°SELÄ°

Ailenin erkek Ã§ocuklarÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki George ile 7 yaÅŸÄ±ndaki Louise ise tÄ±pkÄ± babalarÄ± gibi takÄ±m elbiseliydi...

TaktÄ±klarÄ± kravatlarda da annelerinin Ã¼zerindeki mantoya gÃ¶nderme yapan renkleri uyumlu ekose desenler ardÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa iki kardeÅŸin kravatlarÄ±nÄ±n deseni de Kate'in annesi Carole'un kÄ±yafetiyle uyumluydu. Carole Middleton, yeÅŸil, lacivert ve siyah ekose bir palto giydi.

Kate'in annesi Carole ile babasÄ± Michael Middleton her zaman olduÄŸu gibi yine geceyi kaÃ§Ä±rmadÄ±. Erkek kardeÅŸi James ve karÄ±sÄ± Alizee de oradaydÄ±.

Middleton ailesinden tek eksik ise Kate'in kÄ±z kardeÅŸi Pippa ile kocasÄ± James Matthews oldu.

Kate'in annesi Carole Middleton, yeÅŸil, lacivert ve siyah renklerde ekose bir palto giydi. Bu giyimiyle kÄ±zÄ± Kate'in paltosuna uyumlu bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi. TorunlarÄ± George ile Louis'nin kravatlarÄ±nda da aynÄ± ekose desen vardÄ±.





Kate'in erkek kardeÅŸi James, karÄ±sÄ± Alizee ile geceye katÄ±ldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± Ã§oraplarÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Middleton ailesinin tek eksiÄŸi Pippa ile kocasÄ± James Matthews oldu.Â





Gecenin konuklarÄ±ndan biri de Ã¼nlÃ¼ oyuncu Kate Winslet oldu.





Edinburgh DÃ¼ÅŸesi yani Kral Charles'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Edward'Ä±n karÄ±sÄ± Sophie, geceye yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±.Â

