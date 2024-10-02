Üniversite sevincini paylaşmıştı... 'Buse’nin okulu ucuz değil'

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Buse’nin okulu ucuz değil

Alişan, eşi Buse Varol’un üniversiteye başlamasıyla ilgili espri yaptı: “Her sabah elimi öpmeden göndermem. Onun servisi, yemeği, beslenmesi çok zor. Okulu da ucuz değil. Gerçekten okusun ama evde okusun.”

Bana şöhret geç geldi

Bayhan, geçtiğimiz haftalarda Saba Tümer’in programında kendisine verilen bir kelime ile sıfırdan anlık bir şarkı yazıp okumuştu. Şarkıcı, “O şarkının okumasını yaptım ve yayınlayacağım. Yolda giderken, uyurken, araba kullanırken, kendiliğinden sözler geliyor ve şarkı yapıyorum. Benim şöhretim çok zor ve geç geldi. Ömrüm boyunca hep bu günlerin hayalini kurdum” dedi.

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Adımı değiştiremem

Wilma Elles, Mücella adını resmi olarak almadığını açıkladı: “Ben adımı değiştiremem. Benim için sıfırdan başlamak gibi olur. Fakat Mücella adı kalbimde hep.”

İlk anne dedi

Ahmet Kural geceye eşi Çağla Gizem Kural ile katıldı. Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğlu ile ilgili “Her gün farklı şeyler öğreniyoruz. Baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla’ya. Ama kaşı gözü çok oynuyor” dedi.

Yeni sezon başlıyor

Kanal D’nin sevilen dizisi “Ayazın Sonu Güneş”te rol alan Birand Tunca, “Günlük dizi beni yormuyor dersem yalan olur. Enteresan bir tempoda ilerliyoruz. Ama çok güzel gidiyor. Yeni sezona geçiş yapıyoruz şimdi ve devam edeceğiz” dedi. Birand Tunca, aşk hayatı hakkında ise “Hayatımda kimse yok, zaten şu an buna vaktim de yok” açıklamasını yaptı.

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