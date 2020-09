Uncontrollably Fond dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Uncontrollably Fond oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Uncontrollably Fond, eğlenceli bir gençlik dizisi gibi başlamasına rağmen, ilerleyen bölümlerde, dramanın dozajı artıyor. İzleyiciyi duygusal olarak etkileyen dizi 1 sezon oynadıktan sonra final yapmıştır.

Uncontrollably Fond Dizisinin Konusu Nedir?

Shin Joon-Young (Kim Woo-bin) ve No Eul (Bae Suzy) birbirini çok seven çocukluk arkadaşıdırlar. No Eul, Shin’in sebep olduğu bir kaza sonucunda ağır yaralanır. No Eul, ameliyat masasındayken Shin, Allah’a “Eğer onu kurtarırsan gerçekten var olduğuna inanacağım. Onu kurtarırsan tüm mutluluklarımdan vazgeçeceğim. Onun yerine benim canımı al.” Diyerek dua eder.

No Eul, ölümün eşiğinden dönerek, iyileşir. Bu arada, Shin, Hukuk Fakültesini bırakmış ve hiç de sevmediği oyunculuğa başlamıştır. Ayrıca, sadece doktorunun bildiği ölümcül bir hastalığa da yakalanmıştır. Sevdiğine zarar vermemek için No Eul’un hayatından çıkar ve onu terk eder.

İki eski sevgili yıllar sonra bir çekim sırasında karşılaşırlar. Shin, ünlü bir aktör ve şarkıcı olmuştur. No Eul da bir yapımcıdır. İkisinin de közlenen aşk ateşi tekrar canlanır. Özellikle No Eul, Shin’in hastalığını öğrenince daha da bir yakınlaşmaya başlar.

Uncontrollably Fond Kaç Bölüm ve Sezon?

Uncontrollably Fond, 1 sezon ve 20 bölümden oluşuyor. Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanan dizi, Taylan, Tayland ve Vietnam televizyonlarında yayınlanmıştır. Dizi, 8 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 20. bölümüyle final yaparak, ekranlara veda etmiştir. Netflix tarafından satın alınan diziyi, izleyiciler bu platform üzerinden izleyebilirler.

Dizinin ikinci sezonu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Yapımcı şirket olan KBS, bu konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

Uncontrollably Fond Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimlerdir?

Dizinin başrollerinde Shin Joon-Young (Kim Woo-bin) ve No Eul (Bae Suzy) ikilisi bulunuyor. Bu ikiliye; Lim Ju-Hwan (Choi Ji-Tae), Lim Ju-Eun (Yoon Jung-Eun), Yu Oh-Sung (Choi Hyun-Joon), Jin Kyung

(Shin Young-Ok), Choi Moo-Sung (Jang Jung-Sik), Park Soo-Young (CEO Namgoong), Jung Soo-Kyo

(Jang Kook-Young) gibi oyuncular eşlik ediyorlar.

Uncontrollably Fond Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmeni Park Hyun-Suk’tur. Drama dizilerinin aranan yönetmeni olan Suk, Yabancı (2020), Sadece Dans (2018) dizilerini de yönetmiştir.

Uncontrollably Fond Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını Park Woo Ram, Kim Min-kyung (IV) , Kim Sung Geun üstlenmiştir. KBS2, dizinin yapımcılığını üstlenen şirkettir.

Uncontrollably Fond Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini Lee Kyoung Hee yapmıştır. Hee aynı zamanda; Chocolate (2019), Wonderful Days

(2014), The Innocent Man/Nice Guy (2012), Will It Snow For Christmas? (2009), Thank You (2007),

A Love to Kill (2005), Six Love Stories (2005) gibi yapımların da senaristliğini yapmıştır.