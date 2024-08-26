Umutcan’a umut olalım

Haberin Devamı

Yardım konseri düzenlemek isteyen Tayfun Duygulu, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den mekân talebinde bulundu.



Adana’dan gelen Umutcan ve ailesini evinde misafir eden ünlü şarkıcı, duyarlı sanatçı dostlarını da sahnede yer almaya davet etti:

“Vaktimiz çok dar. Eşimle Umutcan’a umut olmak için elimizden geleni yapıyoruz. 11 aylık bu sessiz yavrumuz için tüm yardımlar çok değerli.”

Umutcan’ın annesi Hatice Kurt ve babası Emrah Kurt da “Umutcan’ın çok az zamanı kaldı. 1 yaşına girdiğinde ona kıyafet değil, hayat verecek ilacını almak istiyorum. Ne olur 1 yaşına gelmeden ilaç için bize yardım edin” diye konuştu.