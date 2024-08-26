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Umutcan’a umut olalım

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#Umutcan Kurt#Tayfun Duygulu#Lal Denizli
Umutcan’a umut olalım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 08:45

90’ların popüler popçularından Tayfun Duygulu, SMA hastası minik Umutcan Kurt’un tedavisi için gereken miktarı toplamak için harekete geçti.

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Yardım konseri düzenlemek isteyen Tayfun Duygulu, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den mekân talebinde bulundu.

Adana’dan gelen Umutcan ve ailesini evinde misafir eden ünlü şarkıcı, duyarlı sanatçı dostlarını da sahnede yer almaya davet etti:

“Vaktimiz çok dar. Eşimle Umutcan’a umut olmak için elimizden geleni yapıyoruz. 11 aylık bu sessiz yavrumuz için tüm yardımlar çok değerli.”

Umutcan’ın annesi Hatice Kurt ve babası Emrah Kurt da “Umutcan’ın çok az zamanı kaldı. 1 yaşına girdiğinde ona kıyafet değil, hayat verecek ilacını almak istiyorum. Ne olur 1 yaşına gelmeden ilaç için bize yardım edin” diye konuştu.

 

 

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#Umutcan Kurt#Tayfun Duygulu#Lal Denizli

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