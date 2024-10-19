Umut Kanatları filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? (On a Wing and a Prayer) Umut Kanatları oyuncuları kimler?

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Orijinal adı 'On a Wing and a Prayer' olan Umut Kanatları filmi ekrana geliyor. Filmin başrollerinde Dennis Quaid, Heather Graham, Selena Anduze gibi başarılı oyuncular rol alıyor. İşte, Umut Kanatları filmi oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
UMUT KANATLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Küçük bir kasabada yaşayan Doug White, eşi ve iki çocuğuyla kısa bir uçuşa çıkar. Ancak uçuş sırasında pilot aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeder ve uçak kontrolsüz bir şekilde kalır. Doug, eşi ve çocukları, uçağı kontrol altına almak için tüm çabalarını seferber ederler. Uçuş deneyimi olmamasına rağmen, Doug sahip olduğu sınırlı bilgi ve tecrübeyle uçağı güvenli bir şekilde indirebilecek midir?
UMUT KANATLARI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Dennis Quaid, Doug White rolünde
Heather Graham , Terri White rolünde
Jesse Metcalfe Kari Sorenson olarak
Abigail Rhyne Bailey White rolünde
Jessi Case, Maggie White rolünde
Brett Rice Jeff White rolünde
Rocky Myers Dan Favio rolünde
Selena Anduze Lisa Grimm rolünde
E. Roger Mitchell , Brian Norton rolünde
Joe Knezevich Ralph rolünde
Brandon Quinn, Ellis Ross rolünde
Roger Anthony Bill Jones rolünde
Raina Grey Donna rolünde
Trayce Malachi Buggy rolünde
Anna Enger Ritch Ashley Harrison rolünde
Wilbur Fitzgerald Joe Cabuk rolünde
Holly A. Morris Claire rolünde
Rachael Markarian Linda rolünde
James Healy Jr., Rahip Williams rolünde