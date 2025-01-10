Umut Akyürek'in kızı Melek Bal bağımlılık ile mücadelesini ilk kez anlattı

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Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programı bugün yine çok çarpıcı konu ve konuklarla gündeme damga vurdu. Ünlü şarkıcı Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un madde bağımlılığı tedavisi gören kızları Melek Bal, ilk kez canlı yayındaydı. Yaşadıklarını tüm samimiyetiyle canlı yayında anlattı.

13 yaşında madde kullanmaya başlayan ve şimdilerde 19 yaşında olan Melek Bal, uyuşturucu maddeye nasıl başladığını, nasıl kurtulduğunu ve tedavi sürecinde neler yaşadığını anlattı.

"YAPTIKLARIMI HATIRLAMIYORUM"



Annesinin kendini odaya kilitlediği görüntüleri izlemediğini belirten Melek Bal, "Ben kaldığım yerde telefon kullanmıyorum. O hareketlerimi hatırlamıyorum. Tamamen bilincinizi kaybediyorsunuz. Ayıldığınızda hatırlamıyorsunuz." dedi.

Umut Akyürek ise yaşadığı zor günleri "Duvar gibi karşınızda çocuğunuz. Çok acı şeyler yaşadık. Bir de bu kız çocuğu. İçiniz gidiyor" diyerek özetledi.

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"BAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNÜYORSUNUZ"



Çocuk yaşta madde bağımlısını olduğu ve okulla bağının kesildiğini söyleyen Melek Bal, "Bizim çevremizi, alışkanlıklarımızı tamamen değiştirmemiz lazım. Ben çocuk yaşta başladığım için biraz merak ve bilinçsizlikle başladım. Benim okulla bağım kesildi ve okulu bırakmak zorunda kaldım. Önce gitmemeye başladım, sonra hastaneye yatışım oldu. Tamamen farklı bir kişiliğe bürünmüş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"BEN BIRAKTIYSAM HERKES BIRAKABİLİR"



Pişmanlığını ve yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiren Melek Bal; "Bu bırakılabilen bir şey. Bunu kullananlar asla kendini çaresiz hissetmesin. Gerçekten savaşın ve mücadele edin. Aileler de çocuklarına arkadaşça, tedbirli bir şekilde yaklaşsınlar. Bunu ben yaptıysam herkes yapabilir." diyerek izah etti.

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"BAĞIMLILAR İÇİN DOĞRUYU SÖYLEYEN HERKES DÜŞMANDIR"



Yıllarca süren zorlu mücadelesinde bağımlılığı yüzünden kendisiyle beraber ailesinin de çok zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Melek Bal, canlı yayında hem hep yanında duran ailesine teşekkür etti, hem de kendisiyle aynı şeyleri yaşayan ve kurtulmak için çare arayan izleyicilerden gelen soruları tüm samimiyetiyle cevapladı. Aileleri özellikle anlayışlı olmaları gerektiği konusunda uyaran genç kız, "bağımlılara sabırlı davranın, çünkü onlar için aktif bağımlılık sürecinde doğruyu söyleyen herkes birer düşmandır" dedi.

STÜDYODA GÖZYAŞLARI



Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek ve müzisyen eşi Oktay Ertuğrul'un kızı Melek Bal Ertuğrul, yaşadığı zor süreçlerle gündeme gelmişti. Umut Akyürek, bu zorlu süreci geride bıraktıkları için hem mutluluktan hem de yaşadıklarının aklına gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.