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Televizyon
Haber Giriş: 10.08.2020 - 18:01,Son Güncelleme:

Ümit Kantarcılar kimdir nereli kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Ümit Kantarcılar kimdir nereli kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
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Ümit Kantarcılar ekran karşısında yer alan pek çok izleyicinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca bazı dizi ve filmlerde boy gösteren Ümit Kantarcılar, son olarak Apartmanlar Yarışıyor isimli programda kamera karşısına geçti. Peki, Ümit Kantarcılar kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.

Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar, 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Ümit Kantarcılar'ın yer aldığı yapımlar şu şekilde;

Dizi
YılAdıRolNotlar
2019-2020VuslatKerem SaltukBaşrol Oyuncusu
2017-2018Kanatsız KuşlarOnurBaşrol Oyuncusu
2016RengarenkArasBaşrol Oyuncusu
2015Şehrin MelekleriGürkanBaşrol Oyuncusu
2013-2014Pis YediliCeyhunYardımcı Karakter
2012Babalar ve Evlatlar Yardımcı Karakter
2011Yerden Yüksek Yardımcı Karakter
2011Küçük Sırlar Yardımcı Karakter
2010Çakıl Taşları Başrol Oyuncusu
2006İki Aile 

Konuk Oyuncu

 

Sinema
YılAdıRolNotlar
2019Bizim Semtin ÇocuklarıFettahBaşrol Oyuncusu
2018SavaşYiğit ÇukurtepeYardımcı Karakter
Yarışma
YılAdıRolNotlar
2014Kızlar ve AnneleriKendisiSunucu
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