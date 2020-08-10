Ümit Kantarcılar kimdir nereli kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?
Ümit Kantarcılar ekran karşısında yer alan pek çok izleyicinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca bazı dizi ve filmlerde boy gösteren Ümit Kantarcılar, son olarak Apartmanlar Yarışıyor isimli programda kamera karşısına geçti. Peki, Ümit Kantarcılar kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi.
Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar, 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.
Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Ümit Kantarcılar'ın yer aldığı yapımlar şu şekilde;
|Dizi
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2019-2020
|Vuslat
|Kerem Saltuk
|Başrol Oyuncusu
|2017-2018
|Kanatsız Kuşlar
|Onur
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Rengarenk
|Aras
|Başrol Oyuncusu
|2015
|Şehrin Melekleri
|Gürkan
|Başrol Oyuncusu
|2013-2014
|Pis Yedili
|Ceyhun
|Yardımcı Karakter
|2012
|Babalar ve Evlatlar
|Yardımcı Karakter
|2011
|Yerden Yüksek
|Yardımcı Karakter
|2011
|Küçük Sırlar
|Yardımcı Karakter
|2010
|Çakıl Taşları
|Başrol Oyuncusu
|2006
|İki Aile
Konuk Oyuncu
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2019
|Bizim Semtin Çocukları
|Fettah
|Başrol Oyuncusu
|2018
|Savaş
|Yiğit Çukurtepe
|Yardımcı Karakter
|Yarışma
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2014
|Kızlar ve Anneleri
|Kendisi
|Sunucu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle