Ülkü Hilal Çiftçi: Yılmaz Hoca’dan çok şey öğrendim

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◊ “Kayıp Kamyon” filminiz vizyona girdi. Nasıl geçti çekimler?

- Çok eğlenceli geçti. Ben de birçok sahneyi çekerken bile, izlemek için sabırsızlandım. Ekip, oyuncular her şey çok güzeldi. Çekimler 1.5 ay sürdü. İnanılmaz eğlenceli geçti. Zaten Bülent abi (Bülent Emin Yarar), Yetkin abi (Yetkin Dikinciler), Gözde abla (Gözde Cığacı) inanılmaz eğlenceli insanlar.

Filmin setinden önce 1.5 ay da bir prova süreci oldu. Oynadığım Zeynep karakteri ukulele çalıyor ve şarkı söylüyor. Filmde söylediğim birkaç şarkı var. Onların çalışmaları, şan dersleri oldu. Ben ukulele çalmayı daha önceden biliyordum ama zor şarkılar vardı ukulele çalmak için. Bu yüzden prova süreci uzun sürdü. Toplamda 3 aylık süre boyunca çok güzel bir iş çıkardık.

◊ Ukuleleyi çalmayı nasıl öğrendin?

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- Ben bağlama da çalıyorum. Bağlamayı da babam sayesinde öğrendim. Biz beraber türkü dinlemeyi çok severiz. Ukulele çok tatlı bir alet, ona da ilgim vardı. O yüzden 2 sene önce öğrendim.

◊ Bir yandan müzikle de ilgileniyordun. Rol aldığın projelerde şarkı da söylüyorsun. İki yönünü de ön planda tutmak bilinçli tercih ettiğin bir durum mu?

- ‘İnci Taneleri’nden örnek vermem gerekirse; aslında senaryoyla alakalı öyle bir planımız yoktu. Instagram’ımda ‘1923 Müzikali’nden şarkı söylediğim bir Hikaye paylaşmıştım. Yılmaz Hoca (Erdoğan) da bunu görmüş, çok beğendi ve “Sana böyle bir sahne yazmak istiyorum” dedi. Filmdeki rol ise tesadüf oldu. Senaryo çok önceden belliydi.

AYÇA DA ASİLİĞİNİ KIRDI

◊ İki farklı kuşak çatışması var filmde. Sen de bunu kendi hayatında yaşıyor musun?

- Tabii ki. Z kuşağı yani benim kuşağım bulunduğumuz yüzyıla ayak uydurmaya, yeni şeyler denemeye, yeni şeyler yapmaya çok eğilimli aslında. Ben de öyleyim. Bu yüzden denemek yapmak istediğim çok fazla şey var. Tabii ki kuşak çatışmaları da oluyor zaman zaman.

◊ Bu filmde seni en çok çeken ne oldu? Başrol olman mı mesela?

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- Ben başrol olup olmamaya bakmam aslında. Bana bir şeyler katacaksa ve ilgimi çekiyorsa film, dizi, reklam hiç fark etmez, deneyimlemek ve yer almak isterim. Bu filmde de hiç öyle başrolüm diye özel bir heyecanım olmadı. En çok cezbeden Yetkin abi ve Bülent abiyle rol almamdı. Çünkü onlar çok deneyimli ve onlardan öğrenecek çok fazla şeyim olduğunu zaten biliyordum. Bu beni çok mutlu etti.

◊ Daha 15 yaşındasın ve harika insanlarla çalıştın. Sence bunu hangi yönünle başardın?

- Biraz şans, bir de çevremdeki insanların çok etkisi var. Benim ailem en büyük destekçimdi. O yüzden ne istediğimi bilecek durumdaydım. Menajerim Gözde Yılmaz da hem maddi hem manevi olarak arkamdaydı.

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◊ ‘İnci Taneleri’nde ilk bölümlerde asi bir genç kız olarak gördük seni. Sen asi misin?

- Asi değilim ama dolu dolu yaşamayı çok seven bir insanım. Ayça karakteri de dizide asiliğini kırdı Azem ile birlikte.

◊ Ayça karakterinin annesiyle çatışmaları dikkat çekiyordu. Senin annenle aran nasıldır?

- Benim annem dünya tatlısı bir insan. Hiç çatışmam olmadı. Doğduğumdan bu yana annemle belki 2-3 kez tartışmışızdır. O yüzden çok şanslıyım.

OYUNCUYUM DİYE EKSTRA İLGİ GÖRMÜYORUM

◊ ‘İnci Taneleri’nde ustalarla çalışıyorsun. Sana ne kattı dizi?

- Yılmaz (Erdoğan) hocadan çok fazla şey öğrendim. Aile hayatı hakkında bile. Bana çok destek veren ve iletişimimizin çok güçlü olduğu biri. Onunla çalışmak da benim için çok büyük bir şans oldu. Dizi de çok güzel devam ediyor.

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◊ Bir yandan okulu yürütmek zorlamıyor mu seni?

- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyorum. Şu anda 10’uncu sınıftayım. Filmin çekilme aşamasında aynı zamanda ‘İnci Taneleri’, okul ve müzikal de vardı. Zor ve inanılmaz yoğun bir dönemdi benim için. Bir şekilde hepsini bir arada yürütüyorum, öğretmenlerim de çok destek oluyor.

◊ Arkadaşların arasında popüler misin?

- Oyuncuyum diye ekstra bir ilgi görmüyorum. Sanırım o durum eskiden yaşanıyordu. Herkes gibi ben de arkadaşlarımla normal bir şekilde iletişim kuruyorum.

GEZMEYİ VE YEMEĞİ SEVİYORUM

◊ 15 yaşındasın ama çok iyi projelerde yer aldın, almaya da devam ediyorsun. Kariyerinle ilgili en büyük hayalin nedir?

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- Kendi yazdığım senaryoyu film olarak kendim çekmek istiyorum. En büyük hayalim bu. Bir de yurtdışında müzikal tiyatro okumak istiyorum.

◊ İş dışında en çok ne motive eder seni?

- Dans etmeyi çok seviyorum. Zaten çok hareketli bir insanım. En büyük hayalim bale yapmaktı küçükken, o içimde ukde kalmıştır. O yüzden biraz modern dans yapıyorum. Şarkı söylüyorum, cover’lar yapıyorum. Gezmeyi ve yemek yemeyi çok seviyorum. Dolu dolu yaşamak hayat mottom.