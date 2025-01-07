Ülkü Hilal Çiftçi: Seni çok seviyoruz, hatıran yeter!

Haberin Devamı

Büyük övgü alan genç oyuncu, tam bir Ferdi Tayfur hayranı. Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatı genç oyuncuyu da derinden etkiledi.

Geçtiğimiz yıl Magazin D’ye verdiği bir röportajda kendisine hayranlığını dile getiren Çiftçi, "Çok büyük Ferdi Tayfur hayranıyım, çok seviyorum. Hayatımın dönüm noktalarından biri. Onun sayesinde cover yapmaya geri döndüm. İyice izlemeye, dinlemeye, şarkı sözlerini okumaya başladım ve bende çok güzel hisler bırakıyor. Çok saygı duyuyorum" şeklinde duygularını paylaşmıştı.



Usta sanatçının vefatı üzerine Instagram’dan üzüntüsünü dile getiren oyuncu, hislerini şöyle kaleme aldı.

Haberin Devamı

“GENÇLERE ÖRNEK OLDU ÇOK SEVDİĞİM”

“Çocukluğumu filmlerini izleyip, şarkılarını dinleyerek geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçen sene Tuğçe abla (Tayfur) ile konuşma fırsatım olmuştu, Ferdi abi (Tayfur) ile görüşmeyi çok istediğimi söylemiştim. Fakat şansım olmadı. Benim gibi gençlere ve daha nicelerine güzel kalbi ve sözleri ile örnek olmuş, çok sevdiğim. Daha çok küçük olmama rağmen onun yazdıkları ve yaptıklarını anlayabilmek benim için çok büyük bir şans. Seni çok seviyoruz. ‘Bir gün gitsen bile hatıran yeter’ dediğin gibi, hatıran yeter. Hoşça kal!”

Ülkü Hilal Çiftçi’nin rol aldığı İnci Taneleri her Perşembe 20.00’de Kanal D’de.