Ülkesini Miss Universe’de temsil edecek… İşte Rusya’nın en güzel kızı

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Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazanan güzel Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden.

18 yaşındaki yeni kraliçe Valentina Alekseeva, hem ülkesini temsil etme hakkını hem de 1 milyon rublelik ödülü kazanmış oldu.

Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Irina Mironova ikinci Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu.

Tescilli güzel Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve ileride başarılı bir doktor olmayı hedefliyor.

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Valentina Alekseeva’nın memleketi olan Çuvaşistan veya Çuvaş Cumhuriyeti, Rusya'nın içinde yer alan federe bir cumhuriyet.

Cumhuriyetin adını aldığı Çuvaşlar, Rusya topraklarında yaşayan Türk halklarından biri olarak tanınıyor.