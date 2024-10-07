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Ülkesini Miss Universe’de temsil edecek… İşte Rusya’nın en güzel kızı

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#Miss Universe#RUSYA #Valentina Alekseeva
Ülkesini Miss Universe’de temsil edecek… İşte Rusya’nın en güzel kızı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 13:41

2024 yılının Miss Russia güzelik yarışması kazanını Valentina Alekseeva oldu. 18 yaşındaki kraliçe ülkesini 73. Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında temsil edecek.

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Miss Russia 2024 güzellik yarışmasının kazanan güzel Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden.

18 yaşındaki yeni kraliçe Valentina Alekseeva, hem ülkesini temsil etme hakkını hem de 1 milyon rublelik ödülü kazanmış oldu.

Ülkesini Miss Universe’de temsil edecek… İşte Rusya’nın en güzel kızı

Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleştirilen finalde, Valentina Alekseeva birinciliği elde ederken, Irina Mironova ikinci Ulyana Evdokimova ise üçüncü oldu.

Ülkesini Miss Universe’de temsil edecek… İşte Rusya’nın en güzel kızı

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Tescilli güzel Alekseyeva, şu anda Pirogov Rus Tıp Üniversitesi'nde tıp eğitimi alıyor ve ileride başarılı bir doktor olmayı hedefliyor.

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Ülkesini Miss Universe’de temsil edecek… İşte Rusya’nın en güzel kızı

Valentina Alekseeva’nın memleketi olan Çuvaşistan veya Çuvaş Cumhuriyeti, Rusya'nın içinde yer alan federe bir cumhuriyet.

Cumhuriyetin adını aldığı Çuvaşlar, Rusya topraklarında yaşayan Türk halklarından biri olarak tanınıyor.

Ülkesini Miss Universe’de temsil edecek… İşte Rusya’nın en güzel kızı

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#Miss Universe#RUSYA #Valentina Alekseeva

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