Ülkesine ilk birinciliği getirdi… İşte 2024 Kainat güzeli!

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Dün akşamki yarışmada 120’den fazla aday kainatın en güzeli unvanı için rekabet ederken birçok ülke de Miss Universe'e ilk kez katıldı.

Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ünlü şarkıcı Robin Thicke sahne aldı. Yarışmanın sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendi.

Yarışmada Danimarka Güzeli Victoria Kjær Theilvig yeni Kainat Güzeli olarak taç giydi.

21 yaşındaki Theilvig, dün gece Mexico City'de düzenlenen 73. Miss Universe yarışmasının galibi seçildi. Yeni güzel Nikaragua'dan bu unvanı kazanan ilk kadın olan Miss Universe 2023 güzeli Sheynnis Palacios tarafından taçlandırıldı.

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İkinci sırada Nijerya Güzeli Chidimma Adetshina yer alırken, onu Meksika Güzeli María Fernanda Beltrán Figueroa izledi.

Theilvig, Miss Universe'ü kazanan ilk Danimarka güzeli oldu. Danimarka’dan bir yarışmacının yarışmanın ilk beşine girmesinden bu yana 61 yıl geçmişti.

Final turunda ilk beşe giren yarışmacıların hepsine aynı soru soruldu: “Miss Universe nesiller boyu kadınlara ilham verdi. Şu anda sizi izleyen kadınlara mesajınız nedir?”

Theilvig yanıtında, “Nereden gelirseniz gelin, geçmişiniz ne olursa olsun, bunu her zaman güçlü yönlerinize dönüştürmeyi seçebilirsiniz” dedi. “Bunlar kim olduğunuzu asla tanımlamayacak. Sadece savaşmaya devam etmelisiniz.”

Victoria Kjær Theilvig cevabına “Bugün burada duruyorum çünkü değişmek istiyorum, tarih yazmak istiyorum ve bu gece bunu yapıyorum” sözleriyle devam etti ve kapanışı da “Bu yüzden asla pes etmeyin, kendinize ve hayallerinize her zaman inanın ve yapacağınız şey de tam olarak bu” diyerek yaptı.

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Theilvig, düzenli olarak ruh sağlığı desteği ve hayvan hakları savunuculuğu yapan bir dansçı ve güzellik konusunda içerik üreten bir girişimci. Barbie’ye benzetilen Theilvig avukat olmayı hedefliyor.

Bu yıl Miss Universe'de birden fazla yarışmacı tarih yazdı.

Victoria Kjær Theilvig’in ardından ikinci gelen Chidimma Adetshina, Miss Universe'de ilk beşe giren ilk Nijerya güzeli oldu.

Miss Egypt Logina Salah yarışmaya katılan ilk vitiligo hastası kadın olurken, 40 yaşındaki Miss Malta Beatrice Njoya Miss Universe yarışmasında yarışan en yaşlı kadın oldu.