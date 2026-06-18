Uğursuz elbiseyle havasını attı... Kim söndürecekmiş benim ışığımı!

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Bundan dört yıl önce, 2022'de Kate Middleton ve Prens William çıktıkları bir kraliyet turunda ardı ardına soğuk duş yaşamıştı...

Öyle ki çift, o gezide, temsil ettikleri kraliyet ailesine yönelik protestolar yüzünden bazı programlarını değiştirmek zorunda bile kalmıştı.

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ZORLU TURDA AYNI ELBİSEYİ GİYİYORDU

O dönemdeki unvanlarıyla Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi Kate ile William'ın turunun en zorlu duraklarından biri de Jamaika'ydı...

Çift, ülkenin başkenti Kingston'ın Norman Manley Havalimanı'na indiğinde Kate bütün bakışları üzerine çekmişti.

Genelde de böyle oluyordu ama o gün bu ilginin nedeni üzerindeki güneş sarısı elbiseydi.

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Her zamanki gibi geleneği bozmamış ve Jamaika bayrağında yer alan sarı renkte bir elbise giymişti.

Ama o karşılama töreninde esen buz gibi rüzgarlar Kate'in bu sefer çok da kalpleri yumuşatamadığını gözler önüne serdi.

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Kendisini karşılayanlar elbette konuklarına nezaket gösterip onlara güler yüzle davrandılar.

Yine de özellikle ülkenin muhalefet partisinin milletvekillerinden Lisa Hanna'nın Kate'e soğuk davranışını yansıtan bir klip hafızalara kazındı o karşılama töreninden.

Bir anlık görüntülerde Kate kendisine bir şey söylemeye çalışırken Hanna ona yanıt vermek yerine başını çevirdi. Bu görüntü de "Hanna, Kate'i küçümsedi" yorumlarına neden oldu.

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Sonradan Lisa Hanna "Kate'i küçümsemedim. Ona saygı duyuyorum. Sadece o bir anlık görüntü manipüle edildi" diye konuştu.

Ama onun öncesinde de Kate ile William, İngiliz kraliyet ailesinin kölelik rejimini eleştiren protestolarla karşılaşmıştı.

İşte o sarı elbise de o zorlu gezinin simgelerinden biri olarak hafızalara kazındı.

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Kate o ünlü sarı elbiseyi 2022 yılındaki Wimbledon'da da giymişti.

BU KEZ GÜVENLİ SULARDA YÜZDÜ

Kate, ilk kez o olaylı gezide giydiği sarı elbiseyle bir kez daha halkın karşısına çıktı. Bu kez kendi ülkesinde yani güvenli sularda yüzdü

Dört sene öncesinden farklı olarak bu kez Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını taşıyan Kate ile William, iki yıl aradan sonra ilk kez birlikte Kraliyet Ascot At Yarışları'na katıldı.

William'ın yakasına, karısının elbisesine uygun renkte bir çiçek yerleştirmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

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Kate'in üzerinde de ilk kez Jamaika gezisinde giydiği o sarı elbise vardı.

Genellikle açık bıraktığı saçlarını toplatan Galler Prensesi, aslında elbiseden daha fazla dikkat çeken aynı renkte bir şapka giydi.

Yapılan yorumlara göre bu sarı elbisenin tatsız hatıraları olmasına rağmen Kate, kanseri bile yendiğini, karşılaştığı protestolardan çekinmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Annesi Carole Middleton ve ağabeyi James'in karısı Alizee Thevenet'nin de yarış alanında bulunduğu gün Kate'in de William'ın da neşesi yerindeydi.

Galler Prensesi, tatsız hatıraları olan elbiseyi gayet dikkat çekici bir şapkayla tamamladı.