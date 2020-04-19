Uğurlugiller ne zaman çekildi? Uğurlugiller dizisi oyuncuları kimdir?

Uğurlugiller dizisinin ne zaman çekildiği ve dizinin oyuncuları araştırılıyor. Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak televizyona uyarlandığı, başrollerini Yıldız Kenter, Tevfik Gelenbe ve Şükran Güngör'ün paylaştığı dizi TRT nostalji kuşağında yer alıyor. İşte Uğurlugiller dizisi ile ilgili merak edilenler…

UĞURLUGİLLER DİZİSİ OYUNCULARI

Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak televizyona uyarlandığı dizinin Yıldız Kenter, Tevfik Gelenbe ve Şükran Güngör paylaşıyor.

UĞURLUGİLLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Uğurlugiller, 1961-1979 arasında yayımlanmıştır.

Selçuk Kaskan'ın radyo skeçlerinin senaryolaştırılarak televizyona uyarlandığı dizi, 1988-91 arasında TRT'de yayınlanmıştır.