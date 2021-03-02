Uğurkan Erez'in kızı merak konusu oldu - İşte Uğurkan Erez'in kızı hakkında bilgiler

Koreograf bir baba ve mimar bir annenin kızı olan Billur Erez, 1981 doğumlu. Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitiren Billur Erez, İngiltere’de yabancı dilini ilerletti. Daha sonra babasının izinden giderek Moda Tasarımı bölümünde okudu.

Bir röportajında geleneksel bir baba olduğunu belirten Uğurkan Erez, kızıyla ilişkisiyle ilgili olarak "Otoriter değilim ama eski tip babayımdır. Türk örf, adet ve geleneklerine bağlı, eğitimci bir ailede yetiştiğimden bizim için aile kavramı önemlidir. İş hayatında müdahalem elbette olur çünkü patronuyum. Özel hayatına ise artık kocası karışır, ben değil." açıklamasında bulunmuştu.