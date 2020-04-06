Uğurkan Erez kimdir, kaç yaşında? Uğurkan Erez Doya Doya Moda'da neden yok, ayrıldı mı?

Doya Doya Moda programının dört jüri üyesinden biri olan Uğurkan Erez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir süre Doya Doya Moda'da yer almayacağını duyurdu. Corona virüsü tehditi ve 65 yaş sınırı nedeniyle programda yer alamayacak olan Uğurkan Erez, paylaşımına şu notu düştü:



"Veeee yeni bir haftaya başladık hayırlısıyla.. ben tabii tüm işlerimi yaptım ve Hiço’m ile TB başına oturduk “ Doya Doya Moda” yı seyretmeye.. ben yaşımdan dolayı tüm önlemlerin alındığı çekimlere gidemediğimin 2. Haftası doldu ama kalbim çekimlerdeydi ve de sizlerle tabii..biraz sonra başlayacak ve aslında Hiço benden önce oturdu bekliyor saatin 15.30 olmasını ki yeni saati, tv’nin tabii @tv8’in başında programı seyretmek için.. bugün Hiço’dan sevgiler ve keyifli seyretmeler diyorum Arkadaşlarım.. tabii benden deeeeee.."

UĞURKAN EREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin en iyi kareografı olan Uğurkan Erez; Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi önemli organizasyonların vazgeçilmez koreograflarındandır ve moda dünyasına çok sayıda model kazandırmıştır. Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. Eğitimini Şişli Ticari İlimler Akademisi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Daha önce Bugün Ne Giysem, Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarında; Fox Tv'de yayınlanan Stil Avcıları adlı moda programında Hakan Akkaya ve Demet Şener ile birlikte jüri üyeliği yaptı.