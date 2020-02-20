Uğurkan Erez Doya Doya Moda’dan ayrıldı mı, neden yok?
Doya Doya Moda programının dört jüri üyesinden biri olan Uğurkan Erez’in akıbeti merak konusu oldu. Hafta içi her gün aynı saate yayınlanan moda programının 20 Şubat tarihli bölümünde yer almayan Uğurkan Erez’den açıklama geldi. Peki, Uğurkan Erez Doya Doya Moda’dan ayrıldı mı, neden yok?
Uğurkan Erez, büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın çekimlerine ara verdi. Sağlık sorunları nedeniyle jüri koltuğu boş kalan Uğurkan Erez, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Uğurkan Erez'in Instagram hesabından yaptığı açıklama:
“Veeee bugünden itibaren 4 gün “Doya Doya Moda”programında yokum. Çekimler zamanı dayandım ama sonra 40 derece ateşle ciğerlerime kadar inen ağır bir grip geçirdim.. gözlerimi açamıyordum,h iç böylesini geçirmemiştim.. hastalıklarımı normalde yazmam ama ekranda görmeyince soracaksınız diye yazdım.. şimdi iyiyim ve işlerime devam.. dikkat edin kendinize lütfen,en önemlisi bağışıklığınızı bir şekilde düşürmemeye çalışın, tabii ben de ve çok sağlıklı, sevgi dolu günlere Arkadaşlarımmmm..:))seviyorum sizleri.”
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Veeee bugünden itibaren 4 gün “Doya Doya Moda”programında yokum.. çekimler zamanı dayandım ama sonra 40 derece ateşle ciğerlerime kadar inen ağır bir grip geçirdim.. gözlerimi açamıyordum,hiç böylesini geçirmemiştim.. hastalıklarımı normalde yazmam ama ekranda görmeyince soracaksınız diye yazdım.. şimdi iyiyim ve işlerime devam.. dikkat edin kendinize lütfen,en önemlisi bağışıklığınızı bir şekilde düşürmemeye çalışın,tabii ben de.. vee çok sağlıklı,sevgi dolu günlere Arkadaşlarımmmm..:))seviyorum sizleri.. bu arada kanalımız tv8’imize, yapım şirketime @ebru_erkal_kip @dilekdagcioglu,jüri arkadaşlarıma,yönetmenim Aslıhan’ımıza,yardımcısı Ece’mize,Editorümüz Burak’ımıza,Handan’ımıza,Melike’mize ve de tüm ekibe gösterdikleri ilgi ve özveri için teşekkür ederim.. yanımda olan doktorlarıma,aileme,dostlarıma,Eylem’imize,Suzan’ımıza,Yusuf’umuza ve de Canım komşum beni hiç bırakmadığı için Rukiye’me çok teşekkürler..
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