Uğurkan Erez Doya Doya Moda’dan ayrıldı mı, neden yok?

Uğurkan Erez, büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın çekimlerine ara verdi. Sağlık sorunları nedeniyle jüri koltuğu boş kalan Uğurkan Erez, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Uğurkan Erez'in Instagram hesabından yaptığı açıklama:

“Veeee bugünden itibaren 4 gün “Doya Doya Moda”programında yokum. Çekimler zamanı dayandım ama sonra 40 derece ateşle ciğerlerime kadar inen ağır bir grip geçirdim.. gözlerimi açamıyordum,h iç böylesini geçirmemiştim.. hastalıklarımı normalde yazmam ama ekranda görmeyince soracaksınız diye yazdım.. şimdi iyiyim ve işlerime devam.. dikkat edin kendinize lütfen,en önemlisi bağışıklığınızı bir şekilde düşürmemeye çalışın, tabii ben de ve çok sağlıklı, sevgi dolu günlere Arkadaşlarımmmm..:))seviyorum sizleri.”