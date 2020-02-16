Uğur Pektaş kimdir? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Uğur Pektaş hangi dizilerde oynadı?

'Uğur Pektaş kimdir?' sorusu Survivor 2020'nin ilk bölümü ile beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Survivor ünlüler kadrosunda yer alan Uğur Pektaş, Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor'u bir kez daha kazanmak için mücadele edecek. Peki, Survivor Uğur Pektaş kimdir kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Survivor Uğur Pektaş'ın merak edilen hayatı...

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Survivor Uğur Pektaş, ilk şampiyonluğunun üzerinden yıllar geçmesinin ardından yeniden şampiyon olmak için ünlüler takımında yer aldı.

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Ekranlarda yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 19 Haziran 2008'de kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlenmiştir. Murathan isminde bir oğulları olmuştur. Arka Sokaklar dizisinden Gamze Özçelik ile beraber ayrılmış; ancak İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye tekrar geri dönmüştür. İnanoğlu daha sonra yeni sezonla birlikte ekibe geri dönmüştür. Onunla birlikte eşi Gamze Özçelik'de diziye geri dönmüştür. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinden ayrılmıştır.