Uğur Erdönmez kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz’in perşembe günü yarışmacısı Uğur Erdönmez hakkında bilgiler…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz’in 7-10 Mart haftasındaki yarışmacılarından biri olan Uğur Erdönmez yaptığı açıklamaların yanı sıra iddialı çıkışlarıyla ön plana çıktı. Erdönmez'in bir diğer yarışmacı Emral'in evine madalyalarıyla katılması programın en çok konuşulan sahnelerinden oldu. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz’in perşembe günü yarışmacısı Uğur Erdönmez hakkında bilgiler...

Uğur Erdönmez kimdir?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Uğur Erdönmez, 33 yaşında. Yarışmada sık sık sporun önemine dikkat çeken Erdönmez, Okan Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunu. Fitness antrenörlüğü yapan iddialı yarışmacının vücut geliştirmede dünya 3.lüğü bulunmaktadır.