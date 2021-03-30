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Televizyon
Haber Giriş: 30.03.2021 - 10:11 | Son Güncelleme:

Uğur Batı kimdir? Dr. Uğur Batı'nın biyografisi

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Uğur Batı kimdir? Dr. Uğur Batı'nın biyografisi

Uğur Batı kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da tanınıyor. Pek çok ulusal ve uluslararası markanın danışmanlığını yapan Uğur Batı, kariyerinde Avrupa Birliği Projeleri Yöneticisi, Dünya Bankası Projeleri Yöneticisi olarak bulunmuştur. Borsa İstanbul bünyesindeki Sürdürülebilirlik Endeksi, Kurumsal Yönetim Endeksi ve Özel Pazar gibi birimlerin kurulmasında da rol almıştır. İşte Dr. Uğur Batı'nın biyografisi

Uğur Batı 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Dil ve Edebiyat bölümünde bitirdi. Pazarlama Yönetimi ve Genel İşletme bölümlerinde farklı yüksek lisans derecelerine sahiptir. Marmara SBE’nde İletişim Bilimleri anabilim dalında doktorasını tamamladı.Çeşitli aylık dergilerde yazıları bulunan Batı'nın çok sayıda makalesi de vardır.

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