Uğur Batı kimdir? Dr. Uğur Batı'nın biyografisi

Uğur Batı 1975 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Dil ve Edebiyat bölümünde bitirdi. Pazarlama Yönetimi ve Genel İşletme bölümlerinde farklı yüksek lisans derecelerine sahiptir. Marmara SBE’nde İletişim Bilimleri anabilim dalında doktorasını tamamladı.Çeşitli aylık dergilerde yazıları bulunan Batı'nın çok sayıda makalesi de vardır.

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