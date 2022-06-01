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Uğur Aslan'ın sahnesine Koray Avcı çıkarması

#Uğur Aslan#Koray Avcı#Afara - Bir Arabesk Müzikali
Uğur Aslanın sahnesine Koray Avcı çıkarması

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam Afara- Bir Arabesk Müzikali ile bir kez daha Uğur Aslan’ı ağırladı.

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Uğur Aslan’ın bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikâyesiyle harmanlayarak söylediği Afara - Bir Arabesk Müzikali seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Uğur Aslan’ın Kuruçeşme’de dördüncü kez hayranlarıyla buluştuğu gecede ünlü oyuncuyu Koray Avcı da yalnız bırakmadı.

Uğur Aslanın sahnesine Koray Avcı çıkarması


KURUÇEŞME UĞUR ASLAN VE KORAY AVCI’NIN OYUN HAVALARIYLA COŞTU

 Uğur Aslan, müzikalin ilerleyen dakikalarında hayat hikâyesine oyun havalarıyla kısa bir ara verdi, Koray Avcı’yı sahnesine davet etti. Aynı sahne ışıklarının altında bir araya gelen ikili, Bahça Duvarından Aştım türküsüyle muhteşem bir düete imza atarken, danslarıyla da geceye damga vurdular. Uğur Aslan ve Koray Avcı Nar Danesi türküsüyle eğlencenin fitilini ateşledi, Erik Dalı türküsünde müzik ziyafetini ikiye katladı. Kuruçeşme’nin oyun havalarıyla coştuğu dakikalarda seyircilerin arasına giren Uğur Aslan sevenleriyle de karşılıklı oynadı.

Uğur Aslanın sahnesine Koray Avcı çıkarması


 

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#Uğur Aslan#Koray Avcı#Afara - Bir Arabesk Müzikali

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