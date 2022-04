Uğur Aslan’dan yeni programı “Afara” üzerine samimi açıklamalar…

Haberin Devamı

Bugüne kadar yer aldığı projeler ile izleyicilerin büyük beğenisi kazanan Uğur Aslan bu kez Afara ile izleyici karşısına çıkacak. Sunuculuğunu üstlendiği programa şarkıları, esprileri ve enerjisi ile de ayrı bir renk katacak olan Aslan, yeni programı ve Afara’nın çıkış hikayesi ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Afara’nın hayatında bambaşka bir yeri olduğuna değinen Uğur Aslan: “Yeni programımız hepimize hayırlı olsun. Tabii ki inanılmaz heyecanlıyım. Benim lakabım olan Afara’nın bir gün böyle bir hikâyeye döneceği hiç aklıma gelmezdi. Nurlar içinde uyusun babacığım ve anacığım… Ne iyi etmişler de beni Afara’m diye sevmişler. Bu hikâyenin her anını onlara borçluyum. Onlarla başladığım bu hayat hikayesinin her anını tadına vara vara ve can cana paylaşmaya geliyoruz.” dedi.



Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği “Afara” canlı yayınla 15 Nisan Cuma gecesi saat 00.15’te Kanal D’de…