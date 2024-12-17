Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon'dan depremzedelere sessiz destek

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BAKKAL BORÇLARINI KAPATMIŞ

Oyuncu Uğur Aslan ve eşi senarist Sema Ergenekon önceki akşam yapımcı Polat Yağcı’nın doğum günü partisine katıldı. Çift, parti öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. 6 Şubat depreminin ardından bölgedeki depremzedeler için seferber olan, felaketin üzerinden aylar geçmesine rağmen yardımlarına devam eden Aslan’a “Hatay’da bakkal bakkal dolaşıp, depremzede ailelerin borçlarını kapatıyormuşsunuz, doğru mu?” sorusu yöneltildi.

MARİFET DEĞİL SORUMLULUK

Sema Ergenekon “Bunu nereden öğrendiniz bilmiyorum ama biz bile aramızda çok dillendirmemeye çalışıyoruz” derken, Uğur Aslan şöyle konuştu:

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“Çok marifet değil. Günümüzün hastalığı; zaten olması gereken hâl, iltifatla karşılanır oldu. O biraz tuhaf geliyor bana. Çok şükür imkânımız var, destek oluyoruz deyip kapatalım konuyu. Bu bizim sorumluluğumuz. Hiç kimsenin bana ve aileme teşekkür borcu yok. Orası benim vatanım, toprağım. Her sokağında ayak izim var. Orası benim yuvam.”