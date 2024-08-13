Uğur Aslan: İlk anda Eren rolünü istemiştim

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Oyuncu, “Senaryo yazarı eşin Sema (Ergenekon), ‘Yargı’da oynamanı istememiş. Bu haberler doğru muydu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sema, aklında olan senaryoyu ilk benle paylaşır. ‘Rekabet’ diye bir proje vardı aklında sonra o ‘Yargı’ya evrildi. Hikâyenin ilk bölüm finalinin ne olacağını biliyordum. Senaryoyu okumaya başladığımdaki ilk duygum ise ‘Keşke finalini bilmeseydim’ oldu.

Muazzam bir hikâyeydi. Senaryoyu okuyunca Eren karakterine çok yükseldim ve ‘Ben oynamak istiyorum’ dedim. Sema da ‘Cast toplantılarını yapalım, nasibinde varsa oynarsın. Ben karışamam’ dedi.

Fakat tesadüf o ki zaten bir cast çalışması yapılmış ve Ali Bilgin ile Kerem Çatay, Eren rolü için bana karar vermişler.”

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Uğur Aslan ayrıca şu sıralar müzik çalışmalarına ağırlık verdiğini ama ikna edici bir hikâye sunulursa yeni sezonda ekranda olabileceğini de belirtti.