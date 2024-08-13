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Uğur Aslan: İlk anda Eren rolünü istemiştim

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#Yargı#Kanal D#Uğur Aslan
Uğur Aslan: İlk anda Eren rolünü istemiştim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 08:49

Kanal D’nin geçen sezon final yapan dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan, Saba Tümer’in YouTube programına konuk oldu.

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Oyuncu, “Senaryo yazarı eşin Sema (Ergenekon), ‘Yargı’da oynamanı istememiş. Bu haberler doğru muydu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sema, aklında olan senaryoyu ilk benle paylaşır. ‘Rekabet’ diye bir proje vardı aklında sonra o ‘Yargı’ya evrildi. Hikâyenin ilk bölüm finalinin ne olacağını biliyordum. Senaryoyu okumaya başladığımdaki ilk duygum ise ‘Keşke finalini bilmeseydim’ oldu.

Uğur Aslan: İlk anda Eren rolünü istemiştim

Muazzam bir hikâyeydi. Senaryoyu okuyunca Eren karakterine çok yükseldim ve ‘Ben oynamak istiyorum’ dedim. Sema da ‘Cast toplantılarını yapalım, nasibinde varsa oynarsın. Ben karışamam’ dedi.

Fakat tesadüf o ki zaten bir cast çalışması yapılmış ve Ali Bilgin ile Kerem Çatay, Eren rolü için bana karar vermişler.”

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Uğur Aslan ayrıca şu sıralar müzik çalışmalarına ağırlık verdiğini ama ikna edici bir hikâye sunulursa yeni sezonda ekranda olabileceğini de belirtti.

 

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#Yargı#Kanal D#Uğur Aslan

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