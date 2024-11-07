Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya: Meğer her şey paraymış, boşanıyorum

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Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş “Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış” dedi.



EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞIYORLARDI

Geçtiğimiz yıllarda eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanacağı iddia edilmişti.



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Sıkıntılı günler geçirdiklerini kabul eden Ebru Şallı, evlilik süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu! Her şeyin hayırlısı olsun."





