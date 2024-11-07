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Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya: Meğer her şey paraymış, boşanıyorum

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma
Uğur Akkuştan Ebru Şallıya: Meğer her şey paraymış, boşanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 23:01

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını açıkladı...

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Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş “Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış” dedi.

Uğur Akkuştan Ebru Şallıya: Meğer her şey paraymış, boşanıyorum

Ebru Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmuştu...
Uğur Akkuştan Ebru Şallıya: Meğer her şey paraymış, boşanıyorum

EVLİLİKLERİNDE SORUN YAŞIYORLARDI
Geçtiğimiz yıllarda eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un boşanacağı iddia edilmişti.

Uğur Akkuştan Ebru Şallıya: Meğer her şey paraymış, boşanıyorum

 "HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN"

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Sıkıntılı günler geçirdiklerini kabul eden Ebru Şallı, evlilik süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu! Her şeyin hayırlısı olsun."

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma

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