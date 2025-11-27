Uğruna karısını aldatıp 27 yıllık yuvasını yıkmıştı… Yasak aşkını dünyaya ilan etti… 'Benim büyülü sevgilim!'

Haberin Devamı

Yıllar yılı Hollywood’un en mazbut aile babalarından biri sayılan, mutlu evliliğiyle örnek bir eş portresi çizen Hugh Jackman 2023’te 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrılmıştı.

Bu oldukça mutlu görünen çiftin ani ayrılığı herkesi şaşkına çevirmiş, Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness da saygı ve sevgi çerçevesinde ayrıldıklarını, iki çocukları için dost kalmaya devam edeceklerini söyledikleri klişe bir açıklama yapmakla yetinmişti.

ŞOK AYRILIĞIN ARKASINDAN İHANET ÇIKTI

Bu şok ayrılığın ardında bir ihanet öyküsü olduğu ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı…

Hugh Jackman karısından ayrıldığından beri birlikte tiyatro sahnesine çıktığı eski rol arkadaşı Sutton Foster ile birlikte. Daha doğrusu bu ayrılığa ikili arasındaki yasak aşk sebep oldu.

O dönemde Sutton Foster da evliydi ve o da 10 yıllık kocasından Hugh Jackman uğruna ayrıldı.

Bu çifte ayrılığın ardından durmayan dedikodularla birlikte aşk yaşadıkları ortaya çıkan ikili bir süre saklandıktan sonra artık saklayacak bir şeyleri kalmadığını anladılar ve paparazzilerden kaçmayarak bol bol el ele kol kola fotoğraf verdiler.

İLİŞKİSİNİ DÜNYAYA İLAN ETTİ... "BENİM BÜYÜLÜ SEVGİLİM"

Hugh Jackman bu yaşananlardan bir yıl sonra en sonunda uğruna yuvasını yıktığı kız arkadaşının fotoğraflarını Instagram’dan paylaşarak bu ilişkiyi “resmileştirmiş” oldu.

Yaşadıkları New York’ta bir mekânda sahneye çıkıp şarkı söyleyen Sutton Foster’ın fotoğrafını ve videosunu Instagram hesabından paylaşan Hugh Jackman sevgilisini kastederek “İşte bu ikonik bir New York gecesi! Ve gerçekten büyülü” yazdı.

İKİSİ DE EVLİYKEN AŞKA DÜŞTÜLER

İkisi de eşlerini aldatarak bu ilişkiye başlayan ve bu yüzden hayranlarından tepki de alan Hugh Jackman ve Sutton Foster çifti konuya dair henüz tek bir kelime açıklama yapmadılar.

Ancak yaşadıkları konusunda artık daha rahat davranıyorlar ve bir çift olarak ilk kez eylül ayında kırmızı halıya da çıkarak aşklarının arkasında duracaklarını kanıtladılar.

Jackman ve Foster, Aralık 2021'den Ocak 2023'e kadar Broadway'de sahnelenen "The Music Man" oyununda başrol oynadıklarında tanıştılar; o sırada ikisi de hâlâ evlilerdi.

ROL ARKADAŞLIĞI İKİ YUVAYI DA YIKTI

Eylül 2023'te, Jackman'ın bir ilişkisi olduğu söylentileri yayılmaya başladı ve yıldız oyuncu, 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness'tan ayrıldı.

Sutton Foster da bundan bir ay sonra on yıllık evliliğinin ardından kocası Ted Griffin'den boşanmak için dava açınca, ilişki söylentileri daha da arttı.

YASAK AŞKI ARTIK DOLUDİZGİN YAŞIYORLAR

İkili ilk kez bu yılın hemen başında el ele yakalandı, sonra da bu aşkı doludizgin yaşamaya başladı.

Hugh Jackman ve Sutton Foster artık birlikte yaşıyorlar ve ikilinin evlenmek istediği bile konuşulmaya başladı.

Tüm bunlar olup biterken aldatılan ve yuvası dağılan eski eş Deborra Lee Furness bu yıl mayıs ayında mahkemeye giderek boşanma davası açtı.

Davanın bu kadar geç açılmasının sebebi de Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness’ın bunca zaman büyük servetlerini bölüşmek için anlaşmaya çalışmasıydı.

ALDATILAN EŞ İNTİKAM KİTABI YAZACAK

İddialara göre Deborra Lee Furness, Hugh Jackman’ın büyük servetinden hatırı sayılır bir pay aldı ancak aldatılmanın acısını hâlâ üzerinden atabilmiş değil.

Ve söylenenlere göre de tüm bu yaşananları anlatacağı bomba detaylar içeren bir kitap yazmaya ve onu aldatıp terk eden kocasından bu şekilde intikam almaya hazırlanıyor…