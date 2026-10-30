Uğruna anne babasını ve kardeşlerini sildi… Onlara her gün yıl dönümü: Hayatımdaki en önemli insansın

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Bu, günden güne artan gerilim en sonunda patlak vermiş ve Beckham’ların en büyük çocuğu Brooklyn Beckham en sonunda ailesiyle olan tüm bağlarını koparmıştı.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz’le evlendikten sonra daha az görüşmeye başladığı ailesiyle artık küs. Ve kendi söylediğine göre onları çoktan hayatından tamamen çıkardı.

Brooklyn Beckham sosyal medyadan paylaştığı yazıya göre ünlü anne babası Victoria ve David Beckham’dan ömrü boyunca baskı görmüş, gerçek kimliği önemsenmemiş, bütün davranışları kısıtlanmıştı.

Ünlü çocuk bunların yanı sıra anne ve babasının karısı Nicola’yı hiç sevmediğini ve düğün günlerinden beri ona kötü davrandıklarını da söyledi. Brooklyn’e göre annesi Victoria düğünlerinde uygunsuz davranmış, Nicola ve kendisine bu en özel günü zehretmişti…

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Sadece ebeveynlerini değil üç kardeşi Romeo, Cruz ve Harper’ı da defterinden silen Brooklyn Beckham, 2022’de evlendiği karısı Nicola Peltz’e aşırı düşkünlüğüyşe tanınıyor.

Ayrılmaz bir ikili gibi görünen ve sosyal medyadan sürekli olarak çok samimi aşk pozları paylaşın ikili bir yandan da hayatlarının neredeyse her gününü özel bir gün, bir yıl dönümü gibi kutlamaya devam ediyorlar…

Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikteliklerinin yedinci yıl dönümünü kutlarken, onun için "hayatımdaki en önemli insan" ifadelerini kullandığı duygusal bir paylaşım yaptı.

İkilinin sosyal medyadan kutladıkları bu dönüm noktası ilişkilerinin başlangıcına denk gelen yıl dönümleriydi; daha önce Nisan 2017'de Coachella'da tanışmış olan çift, 2019 yılında Leonardo DiCaprio'nun Los Angeles'ta düzenlediği bir Cadılar Bayramı partisinde yeniden bir araya gelmişti.

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27 yaşındaki Brooklyn, eşine hitaben Instagram'da şu duygusal mesajı paylaştı: "Güzel Nicola'm, benim için her şey demeksin. Tüm dünyamsın, en iyi arkadaşımsın ve hayatımdaki en önemli insansın. Seni sevdiğim ve sonsuza dek yanında olacağım için çok şanslıyım. Seni kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla seviyorum."

31 yaşındaki Nicola ise kendi Instagram hesabından bir paylaşım yaparak eşine şunları yazdı: "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, en iyi arkadaşım, her şeyim."

"Senin yanında geçen 7 yıla inanamıyorum; başka türlüsünü asla istemezdim. Seni tüm ruhumla seviyorum. Aşk mektuplarına ve köpeklerimizle birlikte içtiğimiz sabah kahvelerine bayılıyorum; lütfen hiç değişme. Sana her geçen gün daha da aşık oluyorum."

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Bu bahsedilen 7 yıl çiftin tanışma yıl dönümleri. Çiftin, Nisan 2022'deki düğünleri ve Ağustos 2025'te gerçekleştirecekleri nikah tazeleme töreni gibi kutladıkları başka yıl dönümleri de bulunuyor.

İkilinin bu nikah tazeleme törenine David ve Victoria Beckham’ı çağırmadığını, törenin baş konuklarının Nicola Peltz’in ailesi olduğunu da hatırlatmış olalım.

Bir model ve oyuncu olarak tanınan Nicola Peltz, ABD’nin en zengin insanlarından biri olarak tanınan iş insanı Nelson Peltz’in kızı. Nicola Peltz’in de Beckham’ları yani kayınvalide ve kayınpederini hiç hiç sevmediği de bilinen bir gerçek.

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Nicola Peltz’in baştan beri kendi ailesini ve onların zenginliğini Beckham’lardan ileri gördüğü ve eşinin ailesini küçümsediği iddia ediliyor. Gelin kaynana da birbirlerine bir tülü ısınamadığı için iki aile arasında bağların kopması aslında kimseleri şaşırtmış değil.