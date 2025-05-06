Uğradığı ihanetin acısını kalbine gömmüştü... Pamuklara sarıp sarmaladığı kocası uğruna kendinden bile vazgeçti

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Kimi böyle bir durumda çok da fazla düşünmeden tasını tarağını toplar ve ilişkisini bitirir...

Kimi de ne yapar eder bazen gururunu ve kırılan kalbini bile bir kenara koyar... Evliliğini sürdürmek için her şeyi yapar.

ASIK SURATIYLA ALIŞVERİŞ YAPTI

İşte Sharon Osbourne da bunlardan biri.

Yıllar önce kocası ünlü müzisyen Ozzy Osbourne tarafından aldatıldığını bile bile bile evliliğini bitirmedi. Birlikte dünyaya getirdikleri çocuklarını büyüttü.

Şimdi de her şeyi bir kenara bıraktı, kocası Ozzy'nin giderek bozulan sağlığını ön plana çıkardı.

Şu anda 72 yaşında olan Sharon Osbourne, Bristol'de çıktığı bir alışverişte objektiflere takıldı.

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Zaten son dönemde aşırı zayıflığıyla gündemde olan Osbourne'un yüzü o gün hiç gülmedi.

Üzerinde sıradan kıyafetler bulunan Sharon Osbourne, tepeleme doldurduğu bir market arabasına satın aldıklarını koydu.

Sonra da otomobilinin yolunu tuttu.

SOHBET PROGRAMI İÇİN İSVEÇ'E GİDECEKTİ AMA İPTAL ETTİ

Bir süredir ilgi çeken sohbet programını da aile meseleleri yüzünden iptal ettiğini açıklamıştı Sharon Osbourne.

Osbourne'un kocası Ozzy'nin de yer aldığı sohbet programını neden iptal ettiği de merak konusu oldu.

Sharon Osbourne aslında sohbet programı için İsveç'in başkenti Stockholm'e gidecekti. 22 Nisan'da başlayacak olan bu program son anda iptal edildi.

Kendisi her ne kadar aile meseleleri konusuna açıklık getirmese de bunun Ozzy Osbourne'un bozulan sağlığı ile ilgili olduğu epeydir konuşuluyor.



76 yaşındaki Ozzy Osbourne, son beş yılda tam 7 kez omurgasındaki sorun nedeniyle ameliyat geçirmişti. Usta müzisyen 2003 yılından bu yana da Parkinson hastalığıyla mücadele ediyor.

Ozzy Osbourne, önümüzdeki temmuz ayında Black Sabbath grubunun Birmingham'da vereceği veda konserinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

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Sharon'ın kendi programını iptal etmesi de "Kocasının yanında olmak istiyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sharon Osbourne bir süredir aşırı zayıflığıyla konuşuluyor. Bu durum da onun sağlıksız görünmesine neden oluyor.

KENDİSİNİ ALDATTIĞI HALDE KOCASINI BIRAKMADI: Bu arada bir de ilginç ayrıntıya girelim... Sanmayın ki Sharon Osbourne ile Ozzy Osbourne'un ilişkisi kusursuz... Tam tersine, Ozzy Osbourne yıllar boyunca karısını Michelle Pugh ile aldattı. Sharon da bunu okuduğu elektronik postalardan öğrendi. 2012 ile 2016 yılları arasında yaşanan bu ilişkiyi öğrendikten sonra hayatına son vermek istediğini bile söyledi Sharon. Kısa bir süre kocasıyla ayrılsa da yine de onu bırakmadı.





YILLARDIR HASTA KOCASINA KENDİSİ BAKIYOR

Son birkaç yıldır sağlığı pahasına verdiği ve bir daha toparlayamadığı abartılı zayıflığıyla konuşulan Sharon Osbourne, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği bir röportajda müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen kocası Ozzy Osbuorne'a artık kendisinin baktığını söyledi.

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Osbourne "Son beş yıldır kocam çok hasta. İlişkimiz hep değişiyor, biz değişiyoruz" dedi.

Sonra da artık kendisinin kocasına bakması gereken bir aşamaya geldiklerini sözlerine ekledi. Sharon Osbourne "Bunu mecbur olduğum için değil, istediğim ve onu sevdiğim için yapıyorum" diye konuştu.

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TIBBIN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY KALMADI

"Ozzy son beş yılda yedi tane ameliyat geçirdi. Daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. Şimdi artık mesele onun iyileşmesiyle ilgili" diyerek ünlü müzisyenin son durumunu anlattı.

Kocasını bir Çin vazosuna benzeten Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne'un kan inceltici ilaçlar kullandığını bu yüzden dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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Ünlü müzisyen eğer bir daha düşerse ciddi miktarda kan kaybedebileceğini hatırlattı. "Tıpkı bir Çin vazosu gibi... Onu pamuklara sarıp korumak gerekiyor" sözleriyle durumu tanımladı.

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KOCASININ HALİNİ ÜZÜCÜ BULUYOR

Sharon Osbourne, bir zamanlar sahnede fırtınalar estiren kocası Ozzy'nin bozulan sağlığına yenik düştüğünü görmenin çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü müzisyenin artık yalnız başına yürüyemediğini baston ya da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olduğunu hatırlattı.

"Kocamın kendi kendine yetemediğini, yardıma ihtiyaç duyduğunu görmek benim için çok üzücü. Öyle enerjikti ve öylesine yaşama sevinci doluydu ki! Ama insan uyum sağlamayı öğreniyor" diye Ozzy Osbourne'un durumunu ifade etti.

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Sharon Osbourne, çok uzun bir evliliğin ardından elden ayaktan düşen kocasını asla bırakmayacağını sözlerine ekledi.