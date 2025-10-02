×
Uğradığı ihaneti tüm dünya duymuştu… 27 yıllık yuvası için 2 sene gözyaşı döktü… Artık o da yeni aşkların peşinde!

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 15:57

İki yıl önceki şok edici ayrılıkları hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Taraflardan biri çoktan evliliğini bitiren yasak aşkıyla yeni bir hayata yelken açmış durumda. Boşanma davaları ise daha devam ediyor.

Hollywood’un müşfik aile babası ve sadık eşi Hugh Jackman 27 yıllık evliliği 2023’te bittiğinden beri magazin manşetlerinden inmiyor.

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'ın ayrılmasının ardından ortaya çıkan ihanet hâlâ konuşuluyor

Eşi Deborra Lee Furness’la yollarını dostça ayırdıklarını açıklayan ünlü oyuncunun gerçekte tiyatro oyuncusu Sutton Foster’la ilişkisi olduğu ve yuvasını yıkanın da bu ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncunun uğruna 27 yıllık yuvasını yıktığı sevgilisi Sutton Foster'la evlenme hazırlığında olduğu söyleniyor

Jackman ve Sutton Foster tüm tepkilere sırtlarını çevirip evlilik yolunda yürümeye devam ederken aldatılan ve terk edilen eski eşi Deborra Lee Furness’tan da haber var.

Özel hayatıyla ilgili detaylar ortaya dökülen ve aldatılan eş damgası yiyen Deborra Lee Furness’ın yaşananların ardından çok üzgün olduğu ve yaşadığı ihanetle sarsıldığı konuşuluyordu.

Ayrılığın ardından iki sene boyunca susan Deborra Lee Furness boşanma davasını açtıktan sonra bir de beklenmeyen açıklama yapmış ve “Yüreğim benim gibi ihanete uğrayıp incinen herkesin yanında” demişti.

Aslında Hugh Jackman’la önceden anlaştığı ve ihanet konusunda suskun kalmaya söz verdiği söylenen Deborra Lee Furness yaşadığı yıkımın intikamını böyle almış oldu.

Evliliğinin bitmesinin ardından iki yıl gözyaşı döken Deborra Lee Furness artık yeni bir aşk aramaya başlamış

Kendisi de sektörden gelen, uzun süre yapımcılık yapan ve Hugh Jackman’la da böyle tanışan Deborra Lee Furness, 27 yıllık evliliği boyunca kocasının kariyerine destek vermek için işlerinden uzaklaşmış ve geri plana çekilmişti.

Deborra Lee Furness’ın yakın çevresinden gelen haberlere göre 2 yılın ardından kanayan yaralarını dindiren ve ayrılık acısını çoktan üstünden atan eski eş çoktan bekar hayatının tadını çıkarmaya başlamış.

Deborra Lee Furness geçtiğimiz günlerde kızı Ava ile çıktığı gezintide görüntülenmişti

Yakınları Deborra Lee Furness’ın artık ayağa kalktığını, kendine yeni bir hayat kurarken bir yandan da yeni bir aşkın peşine düştüğünü söylüyor.

Hugh Jackman’la evli olduğu yıllar boyunca epey büyük bir servet biriktiren ve boşanırken de bunun yarısını cebine atacak olan Deborra Lee Furness, zengin ve bekar bir kadın olarak bunun tadını çıkarmaya başlamış.

Artık bekar ve zengin bir kadın olan Deborra Lee Furness yeni hayatının tadını sonuna kadar çıkarmaya niyetli

Hatta söylenenlere göre yeniden flört dünyasına adım atışını da “çok seksi” diye değerlendiriyormuş.

Deborra Lee Furness yakın zaman önce New York'ta yakışıklı bir adamla sarılıp sohbet ederken görüldüğünde yeni bir sevgili bulduğu sanılmış ancak bu kişinin uzun yıllardır dost olduğu 45 yaşındaki Nicholas Evans olduğu ortaya çıkmıştı.

Deborra Lee Furness bu fotoğrafla aşk söylentilerini harekete geçirse de yanındaki kişi yakın arkadaşı Nicholas Evans çıktı... ancak yakınları Deborra Lee Furness'ın bu dostluk ilişkisinin bir aşka dönüşebileceğini düşünüyormuş...

