Ucuzluktan alıp 29 yıl önce nikahında giymişti... O kadar tutumlu ki gelinliğini plaj kıyafeti yaptı

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Birçoğunun düğünü cuma günü başlar pazar gecesine kadar üç gün üç gece sürer. O zaman zarfında da ünlüler her biri milyonlarca dolar değerinde olan çeşit çeşit kıyafet hatta bazıları birden çok gelinlik giyer.

Sonra da o gelinlikler dolaba kalkar... Bir daha ortada görünmez.

Ama dizi setinde tanıştığı kocasıyla "kaçarak" evlenen ünlü oyuncu ve sunucu hiç öyle yapmadı... "Gelinlik bile olmayan gelinliğini" ucuzluktan aldı, üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen de onu hala zaman zaman giyiyor.

Kim bu ünlü?

29 YILDIR AYNI YASTIĞA BAŞ KOYUYORLAR

Mark Consuelos ile mutlu bir evliliği ve iki tane çocuğu olan Kelly Ripa.

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1996 yılında hiç de öyle gösterişli olmayan bir törenle evlenen Ripa, söylediğine göre gelinliğini de ucuzluktan aldı, hala zaman zaman giyiyor.

İşin daha da ilginci evlenirken giydiği o kıyafet aslında gelinlik bile değildi.

People dergisine konuşan Kelly Ripa, bütün bedenini saran sırtı açık askılı kıyafetini depo satışından yani ucuzluktan satın aldı. Fiyatı 200 doların altındaydı.

ASLINDA GELİNLİK DEĞİLDİ

Ripa, People dergisine "Gelinliğin etiketlerini söktüm ve evlenirken giydim. Sonra da her zaman giyiyorum... Hatta plajda bikinimin üzerine giyiyorum" diye konuştu.

Aslında söylediğine göre Kelly Ripa, evlenirken giydiği o kıyafeti, gelinlik olsun diye de almadı. Bunu da "Onu sadece çok güzel olduğu için aldım" diye anlatmıştı daha önce.

DİZİ AŞIKLARININ ÜÇ TANE ÇOCUĞU VAR: Kelly Ripa ile kendisi gibi oyuncu olan ve All My Children (Bütün Çocuklarım) adlı dizinin setinde tanıştığı eşi Mark Consuelos, 1996 yılında evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten 27 yaşında Michael, 22 yaşında Lola ve 21 yaşında Joaquin adında üç tane çocuğu bulunuyor.

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EVLİ BİR ÇİFTİ CANLANDIRIRKEN BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR

Kelly Ripa ile Mark Consuelos, gösteri dünyasının set aşkını gerçek hayata taşıyan çiftlerinden.

Yıllar önce birlikte rol aldıkları All My Children adlı dizinin setinde evli bir çifti canlandırdılar. Bir süre sonra da rol gereği değil gerçek hayatta karı- koca oldular.

Aslında ünlü çiftin evlilik töreni de ilginç. Kelly Ripa ile Mark Consuelos öyle Hollywood'da örneğine çok rastlanan bir şekilde gösterişli bir törenle evlenmediler.

Bunun yerine meraklı gözlerden kaçarak gizlice gidip ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma yemini ettiler.

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MUTLU GERÇEĞİ BİR SÜRE İŞ ARKADAŞLARINDAN BİLE SAKLADILAR

Bunun nedeni de daha sonra "Aşkımızın ortaya çıkmasından ve magazin malzemesi olmasından korktuk" diye açıkladılar.

Hatta evlendiklerini yıllarca birlikte çalıştıkları All My Children dizisindeki ekipten bile gizlediler.

Elbette sonuçta "mutlu gerçek" ortaya çıktı. Kelly Ripa ile Mark Consuelos, 1996 yılında gizlice başlayar evliliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyor.