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Üçüncü sezon başlıyor... Cihan ve Alya yüzleşiyor

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Ozan Akbaba
Üçüncü sezon başlıyor... Cihan ve Alya yüzleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 10:54

Kanal D’nin üçüncü sezonu merakla beklenen dizisi ‘Uzak Şehir’den yeni tanıtım yayınlandı.

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Gerilimi yüksek sezon finaliyle izleyicileri birçok soru işaretiyle baş başa bırakan yapımın fragmanında, düğün gününün ardından ülkeyi terk eden Alya (Sinem Ünsal) ile Cihan (Ozan Akbaba) karşı karşıya geldi.

İkili arasında yaşanan yüzleşme, düğünü terk eden Alya’nın Cihan’a geri döndüğünü ancak beklediği karşılığı alamadığını gösterdi. Oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle hapse giren Sadakat (Gonca Cilasun) ile onu ziyarete giden Alya arasında geçen diyalog duygu dolu anlara sahne oldu.

Üçüncü sezon başlıyor... Cihan ve Alya yüzleşiyor

‘Beni evlat katili yaptın’

Sadakat’in, “Beni evlat katili yaptın” sözü tüyleri diken diken ederken, Alya’nın, “Cihan’ın aldığı her nefes için ben size minnettarım” cümlesi duygu fırtınası estirdi. Kocasını kaybeden Nare’nin (Sahra Şaş) cenazedeki perişan hâli ise kalpleri sızlattı.

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Üçüncü sezon başlıyor... Cihan ve Alya yüzleşiyor

 

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Ozan Akbaba

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