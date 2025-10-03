×
Üçüncü kocasından boşanırken ilk kocasından akıl aldı: Hemen ayrıl o adamdan!

Güncelleme Tarihi:

Üçüncü kocasından boşanırken ilk kocasından akıl aldı: Hemen ayrıl o adamdan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 13:11

Televizyon ekranlarının en sevilen programlarından birini sunan ünlü isim bir süredir özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmüyor. Ünlü sunucunun peş peşe yaptığı üç evlilik de bittikten sonra yaptığı samimi açıklamalar çok konuşulacak cinsten.

“Bundan böyle evliliğe paydos” diyen en sonunda da biriyle tekrar nikah masasına oturmadan önce en az beş yıl nişanlı kalması gerektiğine karar veren Christina Haack şimdilerde biten son evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde.

ÜÇ EVLİLİĞİ DE PEŞ PEŞE SONA ERMİŞTİ

Yıllardır televizyon ekranlarının en sevilen ev yenileme şovlarını sunan ve büyük bir şöhrete kavuşan Christina Haack üçüncü eşi Josh Hall’den ayrıldığından beri hayatındaki çalkantılar bitmiyor.

Üçüncü kocasından boşanırken ilk kocasından akıl aldı: Hemen ayrıl o adamdan
Christina Haack üçüncü eşi Josh Hall’den ayrılığı olaylı oldu, yaptığı açıklamalarla da konu hâlâ gündemde kalmaya devam ediyor

42 yaşındaki Hack ve 45 yaşındaki Hall, Temmuz 2024'te televizyon programı The Flip Off'un çekimleri sırasında ayrıldılar ve dizinin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümü, ilişkilerinin son günlerine dair bir kesit sunarak arabada yaşanan gergin bir tartışmayı ve ardından yaşananları ortaya koydu.

EN SONUNDA BOŞANABİLMEK İÇİN ONA BİR SERVET ÖDEDİ

Christina Haack üçüncü eşi Josh Hall’den bir an önce boşanabilmek için ona neredeyse bir servet ödemek ve hatırı sayılır mülkler de bırakmak zorunda kalmıştı.

Ünlü sunucu boşanabilmek için eski kocasına bir servet ödedi
Ünlü sunucu boşanabilmek için eski kocasına bir servet ödedi

Konunun bir ilginç yönü de ünlü sunucunun meslek yaşantısına hâlâ ilk eşi ve iki çocuğunun babası Tarek El Moussa ile devam etmesi.

Hatta Tarek El Moussa da çoktan yeni eşi Heather’la mutlu bir yuva kurdu ve bir de çocuk sahibi olmuştu…

İLK EŞİYLE YAKIN DOST HATTA İŞ ARKADAŞI!

Ancak eski eşler çok izlenen televizyon programlarını birlikte sunmaya ve ailece görüşmeye devam ediyorlar.

Üçüncü kocasından boşanırken ilk kocasından akıl aldı: Hemen ayrıl o adamdan
Yıllar önce boşanmalarına rağmen Christina Haack ve Tarek El Moussa yakın dostlar hatta televizyon programlarını da birlikte sunuyorlar

Christina Haack, programın yeni bölümünde Josh Hall ile evliliğinin bittiği geceyi anlattı ve ilginç bir de detayı ortaya çıkardı.

Ünlü sunucu artık evliliğinin yürümeyeceğini anlayınca hemen büyük bir üzüntüyle ilk evliliğini yaptığı eski eşi Tarek El Moussa’yı aramıştı.

Üçüncü kocasından boşanırken ilk kocasından akıl aldı: Hemen ayrıl o adamdan
Bu dostluk öyle derin ki Christina Haack üçüncü eşinden ayrılma kararını vermeden önce bile Tarek El Moussa'yı arayıp ona akıl danışmış

ÜÇÜNCÜ KOCASINDAN AYRILIRKEN İLK KOCASINA AKIL DANIŞTI

Ona yaşadığı sıkıntıları anlatıp, Josh Hall’le yaptıkları korkunç kavgaları ve mutsuzluğunu anlatınca ilk eşi hemen kararını vermiş ve eski karısına “Hemen o adamdan ayrıl!” demişti.

Christina Haack ile ilk eşi ve rol arkadaşı 44 yaşındaki Tarek El Moussa arasında, Haack'ın gözyaşlarına boğulduğu bu konuşma yapılmış, ünlü sunucu daha sonra ayrılık kararını açıklamıştı.

Christina Haack Tarek El Moussa'nın şimdiki eşi Heather'la da yakın arkadaş
Christina Haack Tarek El Moussa'nın şimdiki eşi Heather'la da yakın arkadaş

Christina Haack Temmuz 2024'te üçüncü kocası Josh Hall'dan ayrılmıştı.

42 yaşındaki ünlü sunucu uzun yıllardır televizyon ekranlarının ev yenileme ve emlak satış programlarının en tanınmış yüzlerinden biri.

İLK İKİ EŞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Christina Haack 2009'dan 2016'ya kadar Tarek El Moussa ile evliydi. Eski çiftin bu evlilikten 15 yaşında Taylor adında bir kızları ve 10 yaşında Brayden adında bir oğulları var.

Üçüncü kocasından boşanırken ilk kocasından akıl aldı: Hemen ayrıl o adamdan

İkinci evliliğini ünlü sunucu 46 yaşındaki Ant Anstead’le yapan Christina Haack, bu iki yıl süren evlilikten de şimdi 6 yaşında olan Hudson adını verdiği bir erkek evlada daha kavuşmuştu.

Ünlü sunucunun üçüncü ve şimdilik son evliliği ise yaklaşık üç yıl sürdü.

İlk iki evliliğini dostça bitiren ünlü sunucu son eşi Josh Hall ile olaylı şekilde boşanmıştı
İlk iki evliliğini dostça bitiren ünlü sunucu son eşi Josh Hall ile olaylı şekilde boşanmıştı

ÜÇÜNCÜ KOCASI ONA KÂBUSU YAŞATTI

İlk iki evliliğinde yaşamadığı büyük krizi de işte o zaman yaşadı. Josh Hall’den ayrılırken onu kendisinden para çalmakla suçlayan Christina Haack onun kısacık evlilikleri yüzünden kendisinden sahip olduğu evi bile istediğini iddia edip büyük bir kavgaya tutuşmuştu.

