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Üçü birden kaynatacak

Güncelleme Tarihi:

#Nükhet Duru#Nilgün Belgün#Saba Tümer
Üçü birden kaynatacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 12:45

Sahne, tiyatro ve ekranın üç ünlü kadını Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer “Kaynat Bakalım” adlı şovda bir araya geliyor. Üçlü, BKM yapımı gösteride hem anılarını anlatacak hem de ilişkileri mizahi bir bakış açısıyla ele alacak. Şov, 8 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da başlayacak.

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Sahne, tiyatro ve televizyonun sevilen kadınlarından Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer “Kaynat Bakalım” isimli gösteride buluşuyor. Yapımını BKM’nin üstlendiği eğlenceli şovda sohbet, özel şarkılar ve danslar yer alacak. Kendi anılarıyla birlikte günümüz ilişkilerini mizahi bir dille seyircilere anlatacak olan Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer neşe dolu akşamlara imza atacak. Merakla beklenen gösterinin hazırlıkları tamamlandı. Seyirciyle buluşmak için gün sayan “Kaynat Bakalım” isimli gösteri ilk olarak 8 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek.

Üçü birden kaynatacak

SIRLARINI ANLATACAKLAR

Flört, aşk, evlilik, aldatma temalarını, kendi anıları üzerinden ele alan üç kadın kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve maceralarını büyük bir samimiyetle seyirciyle paylaşacak. Kahkaha dolu anılar ve tatlı atışmaların yer aldığı şova Nükhet Duru şarkılarıyla renk katacak. Şovun asıl sürprizi ise Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in söylediği şarkılar olacak.

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#Nükhet Duru#Nilgün Belgün#Saba Tümer

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