"Üçü Bir Arada”, 7 Ağustos’ta sahnede!

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Oyun, üç arkadaşın aşkla, kaderle, erkeklikle imtihanının karanlık ve komik hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyor.



Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı, Engin Alkan’ın yönettiği komedi oyununda yakın arkadaşlar hem kendileriyle hem de geçmişleriyle yüzleşecek.

Oyunun biletleri Mobilet’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden satışa çıktı.

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de bu yıl beşinci kez perdelerini açan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, yakında diğer tiyatro oyunu programını da açıklayacak.