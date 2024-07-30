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"Üçü Bir Arada”, 7 Ağustos’ta sahnede!

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#Cem Davran#Celil Nalçakan#Onur Özaydın
Üçü Bir Arada”, 7 Ağustos’ta sahnede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:42

Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın’ın rol aldığı Davran Tiyatrosu oyunu “Üçü Bir Arada”, 7 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

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Oyun, üç arkadaşın aşkla, kaderle, erkeklikle imtihanının karanlık ve komik hikâyesini tiyatro sahnesine taşıyor.

Yunus Emre Gümüş’ün kaleme aldığı, Engin Alkan’ın yönettiği komedi oyununda yakın arkadaşlar hem kendileriyle hem de geçmişleriyle yüzleşecek.

Oyunun biletleri Mobilet’ten ve KüçükÇiftlik Park gişesinden satışa çıktı.

Üçü Bir Arada”, 7 Ağustos’ta sahnede

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de bu yıl beşinci kez perdelerini açan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, yakında diğer tiyatro oyunu programını da açıklayacak.

 

 

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#Cem Davran#Celil Nalçakan#Onur Özaydın

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