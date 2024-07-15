Üçlü Pürüz konusu ve oyuncular: Üçlü Pürüz filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Üçlü Pürüz filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile merak ediliyor. Now Tv ekranlarında ilk defa izleyici karşısına çıkacak film bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Üç arkadaşın maceralı yolculuğuna odaklanan filmin yönetmen koltuğunda Vedat Uyar oturuyor. İşte Üçlü Pürüz hakkında bilgiler...

ÜÇLÜ PÜRÜZ HİKAYESİ VE KONUSU NEDİR?

Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih ve Eda, bankacı olan arkadaşları Serhat'tan sahte nikah memuru olmasını ve Adana'ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat'a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan ve Utku'da eşlik eder. Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

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ÜÇLÜ PÜRÜZ OYUNCULARI KİMLER?

Okan Cabalar,

Emrah Kaman,

Korhan Herduran,

Müfit Kayacan,

Nilgün Kasapbaşoğlu

Özgür Can Çoban,

Ecenaz Üçer

Hakan Altıner

Selim Erdoğan

Deniz Gündoğdu

Bora Karakul