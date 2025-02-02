Uçan Köfteci Rotterdam Film Festivali’nde

Haberin Devamı

Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı film, festival kapsamında dünya prömiyerini de gerçekleştirecek.

Filmin başrollerini Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaşırken oyuncu kadrosunda Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş yer alıyor.

Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan film, seyyar bir sokak köftecisinin uçma tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Köfteci Kadir ve ailesinin öyküsü, mizahi bir dille anlatılıyor.