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Uçan Köfteci Rotterdam Film Festivali’nde

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#Uçan Köfteci#Nazmi Kırık#Rezan Yeşilbaş
Uçan Köfteci Rotterdam Film Festivali’nde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 10:19

Rezan Yeşilbaş’ın ilk uzun metraj filmi ‘Uçan Köfteci’, 54. Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nin ‘Bright Future’ (Parlak Gelecek) bölümüne seçildi.

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Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye, Almanya ve Bulgaristan ortak yapımı film, festival kapsamında dünya prömiyerini de gerçekleştirecek.

Filmin başrollerini Nazmi Kırık ve Selin Yeninci paylaşırken oyuncu kadrosunda Cahit Şahin Yalçın, Aram Dildar, Aslı Işık, Engin Emre Değer, Şahabettin Dağ ve Hüseyin Karataş yer alıyor.

Uçan Köfteci Rotterdam Film Festivali’nde

Çekimleri Diyarbakır’da tamamlanan ve senaryosu gerçek bir karakterden ilham alınarak yazılan film, seyyar bir sokak köftecisinin uçma tutkusunun peşinden gitmesini konu alıyor. Köfteci Kadir ve ailesinin öyküsü, mizahi bir dille anlatılıyor.

 

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#Uçan Köfteci#Nazmi Kırık#Rezan Yeşilbaş

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