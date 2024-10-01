Uçak filmi ne zaman çekildi? Uçak (Plane) filmi konusu ve oyuncuları

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2023 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmi Uçak (Plane) izleyicisiyle televizyon ekranlarında buluşuyor. Filmde bir pilotun (Butler) yolcularını acil iniş yaptıkları düşmanca bir bölgeden kurtarmak için bir mahkumla ittifak kurması konu ediliyor. Uçak filmi ne zaman çekildi? Plane filminin konusu nedir? İşte Uçak filmi oyuncuları ve karakterleri...
UÇAK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Pilot Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat, kısa süre sonra bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Bütün yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance'in yardım isteyeceği tek bir kişi vardır. Bu kişi, cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere transfer edilen Louis Gaspare'dır.
UÇAK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Gerard Butler , eski bir RAF subayı olan ve şu anda ticari pilot olan Brodie Torrance rolünde
Mike Colter , cinayet suçlamasıyla Toronto , Kanada'ya iade edilen eski bir GCP Fransız Yabancı Lejyonu yolcusu olan Louis Gaspare rolünde
Tony Goldwyn , kurtarma çalışmalarına liderlik eden eski bir Özel Kuvvetler subayı olan David Scarsdale rolünde
Yoson An , Samuel Dele, Torrance'ın yardımcı pilotu
Evan Dane Taylor , Jolo'da yerel bir savaş ağası ve terörist lideri olan Datu Junmar
Paul Ben-Victor , havayolunun sahibi Terry Hampton
Daniella Pineda , uçuş görevlisi Bonnie Lane rolünde
Lilly Krug , sosyal medya fenomeni olan bir yolcu Brie Taylor
Kelly Gale , İsveçli bir yolcu olan Katie Dhar ve Brie'nin arkadaşı ve yoldaşı
Joey Slotnick , bir iş adamı ve yolculardan biri olan Matt Sinclair