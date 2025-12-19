Üç yıldır demansla boğuşuyor... Ailesi ölümünden sonra beynini bilimin hizmetine bağışlayacak

Haberin Devamı

Özetle, Willis'in kariyeri aslında erken sayılabilecek bir yaşta sona erdi.

Tüm bu süreçte eski karısı Demi Moore, yeni karısı Emma Heming ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı hep onun yanındaydı.

Fakat kısa süre önce karısı Emma Heming, Bruce Willis'in artık kendileriyle aynı evde yaşamadığını açıkladı. Söylediğine göre yine aileye ait olan başka bir evde bakıcılara emanet edilmişti 70 yaşındaki Willis.

Bu durum hayranlarının tepkisine yol açsa da Heming, iki küçük kızının ruh sağlığını korumak için hayatının bu en zor kararını aldığını söyledi.

Yine de Willis'i bir başına bırakmadıklarını, hep onun yanında olduklarını anlattı.

Durum böyle.

ÖLÜMÜNDEN SONRA BEYNİ BİLİMİN HİZMETİNE BAĞIŞLANACAK

Şimdi de Willis'in ailesinden başka bir açıklama geldi. Buna göre ünlü yıldızın ailesi, ölümünden sonra Willis'in beynini bağışladı.

Bu gerçeği de Emma Willis, demansla mücadelelerini anlattığı The Unexpected Journey (Beklenmeyen Serüven) adlı kitapta satırlara döktü.

Bunun amacı ise araştırmacılara frontotemporal demansın hastanın beyninde yarattığı değişiklikleri incelemesine destek olmak.

Böylece belki de hastalıkla ilgili farklı tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak da mümkün olacak.

Willis'in ailesi bu kararın bir nedenini de böylesine zor ve sancılı bir süreci anlamlı bir amaca sunma isteği.





ÖNCE SET ARKADAŞLARI SONRA İKİ KÜÇÜK KIZI FARK ETTİ

Aslına bakılırsa afazi teşhisinin açıklandığı ilk dönemde Bruce Willis'in film setlerinde birlikte çalıştığı kişiler onun bazen repliklerini unuttuğunu anlatmıştı.

Bu replikleri söylemekte ve hatırlamakta zorlandığını belirtip "Bir sorun olduğu belliydi" diye konuşmuşlardı.

Şimdi buna benzer bir açıklama da Bruce Willis'in 2009 yılında hayatını birleştirdiği ikinci karısı Emma Heming Willis'ten geldi.

Bu evliliğinden iki tane küçük kız çocuğu annesi olan Heming, yıldız oyuncunun hastalığının ilk belirtisinin de yaşadığı konuşma bozukluğu olduğunu söyledi.

Emma Heming'in, Town and Country dergisine anlattığına göre Bruce Willis, hastalığının erken döneminde konuşma güçlüğü çekmeye başladı.





KEKEMELİK SORUNUNUN TEKRARLADIĞI SANDILAR

Fakat aile bu belirtiyi yanlış anladı. Karısının söylediğine göre Willis, çocukluk yıllarından itibaren bir kekemelik sorunu yaşamıştı. O yüzden bu sorunun yıllar sonra tekrarladığını düşündüler.

Oysa bu durum onların sandıkları gibi kekemeliğin tekrarı değil, Bruce Willis'in hastalığına bağlı olarak yaşadığı bilişsel gerilemenin ilk belirtisiydi.

46 yaşındaki Emma Heming röportajda "Bruce'un hastalığı konuşma zorluğu ile başladı.

Onun söylediğine göre Willis, çocukluk yıllarında şiddetli bir kekemelik sorunu yaşıyordu. Bu durumun üstesinden gelmesini sağlayan da okulundaki bir tiyatro profesörünün açtığı yeni kapı olduğunu sözlerine ekledi.

Tiyatro eğitimi aldığı sırada Bruce Willis, konuşmasında çok belirgin olan kekemeliğin, ezberlediği kelimeleri söylerken sihirli bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark etti.

Heming'in röportajda söylediğine göre de Willis'i oyunculuk yapmaya yönelten de bu durum oldu.





YETİŞKİNLİK ÇAĞINDA DA SORUNU GİZLEMEK İÇİN YÖNTEMLER GELİŞTİRDİ

Karısının sözlerine bakılırsa Bruce Willis, hayatı boyunca bu kekemelik sorunuyla mücadele etti. Bu konuda öylesine ustalaştı ki gerektiği durumlarda kekemelik sorununun üzerini örtecek incelikli yöntemler bile geliştirdi.

Ama Bruce Willis'in çocukluk yıllarından bu yana yaşadığı konuşmasıyla ilgili bu sorun, yakalandığı frontotemporal demans hastalığının ilk belirtilerinin de gözden kaçmasına neden oldu.

Bu sorun bilindiği için demansa bağlı olarak ortaya çıkan konuşma güçlüğü de göz ardı edildi, kekemeliğin tıpkı çocukluğunda olduğu gibi tekrarladığı düşünüldü.

Emma Heming bu durumu şöyle anlattı: "Konuşması değişmeye başladığında bu Bruce'un kekemelikle ilgili geçmişinin bir parçası gibi göründü. Bu sanki ona özgü bir durumdu. Milyonlarca yıl düşünsem bunun bu kadar genç yaşta birinin başına gelen demans sorunuyla ilgili olduğunu bilemezdim."

İşte Bruce Willis'in çocukluk yıllarından itibaren hayatını esir alan bu kekemelik sorunu hem kendisinin hem de ailesinin demans sorununun ilk belirtilerini erken fark etmesini engelledi.