ÃœÃ§ yÄ±l sonra o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler hakkÄ±nda konuÅŸtu: Biz ahlaksÄ±z bir ÅŸey yapmadÄ±k... Ama babam adÄ±na utandÄ±m

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte Kanye West'in, Kim Kardashian ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra evlendiÄŸi ikinci karÄ±sÄ± Bianca Censori de bunlardan biri...

31 yaÅŸÄ±ndaki Censori, dÃ¼nyanÄ±n en parlak yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Kim Kardashian'Ä±n ardÄ±ndan onun kocasÄ±nÄ±n yeni karÄ±sÄ± olarak bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekiyor ÅŸimdi.

Onun Ã¶ncesinde de tuhaf giyimi ve kuÅŸamÄ±yla konuÅŸuluyordu. Hatta kocasÄ±nÄ±n kuklasÄ± olmakla bile suÃ§lanÄ±yordu.

Ã‡OK KONUÅžULAN TEKNE GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° HAKKINDA KONUÅžTU

Bianca Censori, geÃ§tiÄŸimiz hafta Vanity Fair dergisine bir rÃ¶portaj verdi ve bÃ¼yÃ¼k bir samimiyetle kendisine sorulan sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

Censori'nin o rÃ¶portajda anlattÄ±klarÄ±ndan biri de Venedik'te yanÄ±nda Kanye West ve diÄŸer bazÄ± aile Ã¼yeleriyle birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tekne gezisinde ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdi.

Haberin DevamÄ±

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de o gezintinin fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekten de utandÄ± Censori.

2023 yÄ±lÄ±nda Ã§ekilen o karelerde kendi sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re kamera aÃ§Ä±sÄ± yÃ¼zÃ¼nden sanki uygunsuz ÅŸekilde yakalandÄ±klarÄ± iddia ediliyordu.

Censori ise bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yalanladÄ±.

'TEKNEDE TEYZEM DE VARDI'

"O benim utandÄ±ÄŸÄ±m ilk andÄ±" diye konuÅŸtu Censori... O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yapÄ±lan yorumlarÄ±n da kendisini ama Ã¶zellikle de babasÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bianca Censori, o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kocasÄ±nÄ±n dizlerine yatÄ±p dinlendiÄŸini aralarÄ±nda uygunsuz bir davranÄ±ÅŸ geÃ§mediÄŸini yineledi.

Zaten Ã¶yle bir ÅŸey olamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ teknede kendisiyle birlikte teyzesinin de bulunduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Bianca Censori, yetiÅŸkin bir insan olarak sÃ¶ylenenleri umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sadece babasÄ± adÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Censori, kocasÄ±yla benzer giyinmesi hakkÄ±nda da "Bu bir iÅŸbirliÄŸi... EÄŸer Gianni Versace ile evli olsaydÄ±nÄ±z size bir elbise vermez miydi" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

DAHA KARDASHIAN Ä°LE EVLÄ°YKEN ONUN PEÅžÄ°N DÃœÅžMÃœÅž

GenÃ§ kadÄ±n rÃ¶portajda Kanye West ile tanÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸindi.

Ã‡ok uzun sÃ¼re Kanye West'in "sÃ¶zde karÄ±sÄ±" olarak anÄ±lan Bianca Censori, Vanity Fair dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda Kanye West ile tanÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve iliÅŸkilerinin dinamiÄŸini anlattÄ±.

Censori'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kanye West onu ilk kez bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda gÃ¶rÃ¼p beÄŸendi. Ãœstelik daha Kim Kardashian ile evliyken onunla tanÄ±ÅŸmak iÃ§in de ilk adÄ±mÄ± attÄ±.

Bianca Censori, ilk anda Kanye West'in deÄŸil menajerinin kendisiyle iletiÅŸime geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

Elbette bu Ã¶yle kalmadÄ±.

2019 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Covid 19 ile boÄŸuÅŸurken West, hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bu genÃ§ kadÄ±n ile Ä°sviÃ§re'de bir buluÅŸma ayarladÄ±.

Haberin DevamÄ±

KENDÄ° ÅžÄ°RKETÄ°NDE Ä°ÅžE ALDI

Oradaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda da West, sosyal medyadan gÃ¶rÃ¼p hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± genÃ§ kadÄ±nÄ± kendi markasÄ± Yeezy'nin baÅŸ mimari sorumlusu olarak iÅŸe aldÄ±.

Bu arada Bianca Censori'nin gerÃ§ekten de modern mimari ve iÃ§ tasarÄ±m konusunda eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± firmalarda da tasarÄ±mcÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Ä°sviÃ§re'deki bu ilk buluÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan da Censori ile West arasÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu. West, 2021'de yedi yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ± ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun annesi Kim Kardashian'a boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±.

Bianca Censori ile Kanye West'in iliÅŸkisi, genÃ§ kadÄ±nÄ±n Yeezy'de Ã§alÄ±ÅŸmaÅŸa baÅŸlamasÄ±ndan sonra iyice derinleÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Censori, rÃ¶portajda "Ya sÃ¼rekli telefonda konuÅŸuyorduk ya da birlikte vakit geÃ§iriyorduk" diye anlattÄ± durumu.

AralarÄ±ndaki baÄŸÄ± da tek bir cÃ¼mleyle Ã¶zetledi: "Birbirimize Ã§ok benzeriz."

Â

2022 YILINDA EVLENDÄ°LER

Kanye West, Kardashian ile boÅŸandÄ±ktan hemen sonra 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Censori ile evlendi.

Buna raÄŸmen magazin dÃ¼nyasÄ±nda Censori uzun sÃ¼re Kanye West'in "sÃ¶zde" karÄ±sÄ± olarak anÄ±ldÄ±. Sonunda da gizli bir tÃ¶renle gerÃ§ekten evlendikleri doÄŸrulandÄ±.

Censori rÃ¶portajda "Kendisini tanÄ±tmak, Ã¼nlÃ¼ olmak iÃ§in" Kanye West ile evlenmediÄŸini sÃ¶yledi. "Onu sevdiÄŸim iÃ§in evlendim... Bu gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en bÃ¼yÃ¼k kliÅŸe mi?" diye sordu.

Haberin DevamÄ±

Bir ara gerÃ§ekten de West'in yarattÄ±ÄŸÄ± skandallar yÃ¼zÃ¼nden evliliÄŸi bitirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylese de bu sorunlarÄ±n "yÃ¼zeysel" olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi Censori.

Hatta Kanye West'in rehabilitasyona girdiÄŸi sÃ¼reÃ§te ona destek olduÄŸunu da saklamadÄ±.

Â