Üç Tehlike filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Üç Tehlike (Triple Threat) filmi oyuncuları...

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Üç Tehlike filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Aksiyon türündeki film Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Scott Adkins, Tony Jaa gibi isimlerin yer aldığı film bir çeteyi çökertmeye çalışırken savaşın içinde kalan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.

ÜÇ TEHLİKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Xian, Çinli bir milyonerin kızıdır ve tek amacı Maha Jaya denen bölgeyi suçtan arındırıp, buradaki halkın güven içinde yaşamasını ve düzgün eğitim alıp topluma yararlı birer insan olabilmelerini sağlamaktır. Ancak bu bölgeyi avucunun içinde tutup, buradaki halkı sömüren kartel, Xian'ın planlarına engel olmaya kararlıdır. Xian'ın ne olursa olsun geri çekilmeyeceğini anlayan kartel, Xian’ın başına ödül koyar ve Xian kendini imkansız bir kovalamacanın içinde bulur. Ancak Xian tek başına değildir ve bir zamanlar kartelin kazık attığı bir grup paralı asker de Xian'ın yanında bu savaşa katılır.

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ÜÇ TEHLİKE FİLMİ OYUNCULARI

Tony Jaa,

Tiger Hu Chen,

Iko Uwais,

Scott Adkins