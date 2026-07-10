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Üç sıra dışı rota üç sıra dışı hikaye... Turistik kentlerin bilinmeyen yüzleri!

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#Kuralsız Sokaklar#Mert Öztürk#Kanal D
Üç sıra dışı rota üç sıra dışı hikaye... Turistik kentlerin bilinmeyen yüzleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 12:47

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki yaşam öykülerini ekranlara taşıyan Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra yine dışı bir yolculuğa çıkaracak. Mert Öztürk'ün bu akşamki ilk durağı Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Arusha kenti olacak. Öztürk, sefaletin ve sokak kurallarının hâkim olduğu bölgeleri gezerek kent yaşamının zorlu yönlerini gözler önüne serecek. Bu manzaraların yalnızca birkaç dakika ötesindeki lüks ve ihtişam ise Arusha'daki keskin sosyal farklılıkları ortaya koyacak.

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YASAKLI MADDELERİN MAHVETTİĞİ HAYATLAR

Programın bir diğer durağı, dünyanın en popüler turizm merkezlerinden İtalya'nın Napoli şehri olacak. Napoli'nin az bilinen yüzünün ekrana taşınacağı bölümde, kapkaç olaylarının yoğun olarak yaşandığı sokaklardaki gergin atmosfer izleyicilere aktarılacak. Mert Öztürk, Avrupa'nın en büyük açık hava yasa dışı madde ticareti bölgelerinden birine de kamerasını çevirecek. Tarihi dokusuyla öne çıkan kentin arka sokaklarında, mafya yapılanmalarının etkisi ve yasaklı maddelerin mahvettiği yaşamlar çarpıcı görüntüler eşliğinde yayınlanacak.

Üç sıra dışı rota üç sıra dışı hikaye... Turistik kentlerin bilinmeyen yüzleri

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LA ROMANA'DA TEHLİKELİ BİR DENEYİM

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Haftanın son durağında Mert Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nin en sorunlu bölgelerinden biri olarak gösterilen La Romana'da tehlike ve zorluklarla dolu bir deneyim yaşayacak. Güvenlik endişelerinin günlük yaşamın bir parçası hâline geldiği sokaklarda, hayat mücadelesi veren insanların hikâyeleri tüm çıplaklığıyla ekranda olacak.

Üç sıra dışı rota üç sıra dışı hikaye... Turistik kentlerin bilinmeyen yüzleri

Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Üç sıra dışı rota üç sıra dışı hikaye... Turistik kentlerin bilinmeyen yüzleri

 

 

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#Kuralsız Sokaklar#Mert Öztürk#Kanal D

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