Üç sıra dışı rota üç sıra dışı hikaye... Turistik kentlerin bilinmeyen yüzleri!

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YASAKLI MADDELERİN MAHVETTİĞİ HAYATLAR

Programın bir diğer durağı, dünyanın en popüler turizm merkezlerinden İtalya'nın Napoli şehri olacak. Napoli'nin az bilinen yüzünün ekrana taşınacağı bölümde, kapkaç olaylarının yoğun olarak yaşandığı sokaklardaki gergin atmosfer izleyicilere aktarılacak. Mert Öztürk, Avrupa'nın en büyük açık hava yasa dışı madde ticareti bölgelerinden birine de kamerasını çevirecek. Tarihi dokusuyla öne çıkan kentin arka sokaklarında, mafya yapılanmalarının etkisi ve yasaklı maddelerin mahvettiği yaşamlar çarpıcı görüntüler eşliğinde yayınlanacak.

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LA ROMANA'DA TEHLİKELİ BİR DENEYİM

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Haftanın son durağında Mert Öztürk, Dominik Cumhuriyeti'nin en sorunlu bölgelerinden biri olarak gösterilen La Romana'da tehlike ve zorluklarla dolu bir deneyim yaşayacak. Güvenlik endişelerinin günlük yaşamın bir parçası hâline geldiği sokaklarda, hayat mücadelesi veren insanların hikâyeleri tüm çıplaklığıyla ekranda olacak.

Kuralsız Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.