×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Üç nesil mutluluk… Annesinin hamlelik pozunu 37 yıl sonra yeniden verdi

Güncelleme Tarihi:

#Glenn Close#Annie Starke#Torun Sahibi Olan Ünlüler
Üç nesil mutluluk… Annesinin hamlelik pozunu 37 yıl sonra yeniden verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 08:04

Sinema dünyasının yıldızlarını hep filmlerinde canlandırdıkları rollerle ya da işlerinin gereği kırmızı halılarda, törenlerde verdikleri pozlarla, göz alıcı görüntüleri ve giyim kuşamlarıyla hafızlarımıza kazıyoruz.

Haberin Devamı

Oysa kameraların onları kayıt altına almadığı anlarda, kendi hayatlarında, kendilerine yarattıkları özel dünyalarının içinde çoğumuzdan farklı olmadıklarını, benzer sevinçleri yaşayıp, bizim gibi mutluluklara şahit olduklarını genelde unutuyoruz.

İşte bu özel ve güzel anlardan biri geçtiğimiz gün yaşandı ve ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyada pek çok kez paylaşılıp viral hale geldi…

Üç nesil mutluluk… Annesinin hamlelik pozunu 37 yıl sonra yeniden verdi

Hollywood’un artık yaşayan efsane olarak anılan dev yıldızlarından Glenn Close, kızı Annie Starke’ın doğum yapıp oğlunu kucağına almasıyla yakın zaman önce torun sevinci yaşadı.

Rory adını verdiği oğluna bir ay önce kavuşan Annie Starke hem Glenn Close’u ilk kez büyükanne yaptı hem de paylaştığı tatlı fotoğrafla onun Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp oğluna çok özel bir hatıra bırakmış oldu.

Haberin Devamı

Üç nesil mutluluk… Annesinin hamlelik pozunu 37 yıl sonra yeniden verdi

Glenn Close’un kızı Annie Starke’a hamileyken 1988'de çekilen hamilelik fotoğrafının aynısını kızı da verdi. Annie Starke bu biri eski biri yeni iki fotoğrafı birlikte paylaştı.

Gözden KaçmasınBu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyorBu pozları verirken her şeyden habersizdi… Güzellik yarışmasına katılınca hayatı değişti… Artık adını dünya biliyorHaberi görüntüle

İlk fotoğrafta Glenn Close kızına hamileyken çiçekli bir kanepede oturup çıplak karnını seyrediyor, annesi Bettine Moore Close da ona gurur ve mutlulukla bakıyordu.

Üç nesil mutluluk… Annesinin hamlelik pozunu 37 yıl sonra yeniden verdi

O fotoğrafta annesinin karnında olan Annie Starke da yıllar sonra kendi oğlunun doğumunu beklerken annesi Glenn Close ile aynı pozu vermişti.

Üç nesil mutluluk… Annesinin hamlelik pozunu 37 yıl sonra yeniden verdi

Bu üç nesil kadının paylaştığı mutluluk sosyal medyada çok beğenildi ve hem defalarca yeniden paylaşıldı hem de beğeni rekoru kırdı.

77 yaşındaki Glenn Close 3 kez evlenip boşanmış, kızı Annie’yi ise hiç evlenmediği ancak dört yıl boyunca büyük bir aşk yaşadığı ünlü film yapımcısı John Starke’dan dünyaya getirmişti.

Haberin Devamı

Üç nesil mutluluk… Annesinin hamlelik pozunu 37 yıl sonra yeniden verdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Glenn Close#Annie Starke#Torun Sahibi Olan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!