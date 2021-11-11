Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları kimdir? İşte Üç Kuruş İrfan'ın Hikayesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Fenerbahçede beklenen golcü kararı Eşi de transferi paylaştı, geliyor...Fenerbahçe'de beklenen golcü kararı! Eşi de transferi paylaştı, geliyor...#Fenerbahçe
Gölge gibi takip edildiler Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...Gölge gibi takip edildiler! Tosuncuk operasyonunda çarpıcı detaylar...#Çiftlik Bank
Bakan Kurum açıkladı Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldıBakan Kurum açıkladı! Makinalar hazırlanıyor, 2 ay kaldı#Murat Kurum
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Sezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70i aştıSezon henüz açılmadı ama... Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 70'i aştı#Kış Turizmi
DSÖ ve CDCden korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yoldaDSÖ ve CDC'den korkutan uyarı... Kovid-19 sebep oldu: Yeni salgın yolda!#DSÖ
Disipline sevk edilecek mi İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıDisipline sevk edilecek mi? İYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#LÜTFÜ TÜRKKAN
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı Mide bulandıran detaylar...Dünyanın konuştuğu skandalda yeni görüntüler yayınlandı! Mide bulandıran detaylar...#Rusya
Mecliste yüksek tansiyon Lütfü Türkkan gerilimi...Meclis'te yüksek tansiyon! 'Lütfü Türkkan' gerilimi...#TBMM
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Meghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABDde kraliyet hayatıMeghan yeni elbiseyle, Kate 10 yıllık gömlekle: ABD'de kraliyet hayatı#Meghan Markle
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları kimdir? İşte Üç Kuruş İrfan'ın Hikayesi

#Üç Kuruş İrfan#Üç Kuruş#Diren Polatoğulları
Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları kimdir İşte Üç Kuruş İrfanın Hikayesi

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş, yayınlandığı ilk günden beri oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor.Bu karakterlerden en çok merak edileni olan Üç Kuruş İrfan rolüyne hayat veren oyuncu Diren Polatoğulları oldu. Dizide Üç Kuruş İrfan karakterinin hikayesi merak konusu olurken, seri katili canlandıran Diren Polatoğulları kimdir, kaç, yaşında araştırmaları da yapılıyor. İşte, Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları hakkında bilgiler...

Haberin Devamı

Üç Kuruş dizisinde bir seri katili canlandıran Diren Polatoğulları, İrfan karakteriyle karşımıza çıkıyor. Üç Kuruş İrfan'ın neden öldürdüğü, hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Üç Kuruş’un İrfan’ın hikayesi...

ÜÇ KURUŞ İRFAN KİMDİR?

İrfan, bazı geceler türkü barlarda sahne alan silik bir karakterdir. İrfan'ın bu durumu işlenen cinayetlerden şüpheli olarak görünmesine engel olur. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamını almaya çalışan İrfan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir. İrfan, kendisine hayatı boyunca zarar verenleri sıra sıra öldürerek fotoğraflarını çeker ve üzerlerine üç kuruş atar.

Üç Kuruş'un 1. Bölümünde; Kartal'ı öldürmekten son anda vazgeçen ve elinde gördüğü dövme ile şaşkınlık yaşayan İrfan çektiği fotoğrafa uzun uzun baktı. Kendi elinde ve Kartal'ın elinde yer alan ÇP ikili arasında nasıl bir bağlantının anlamı olduğu ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

Haberin Devamı

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kuruş İrfan#Üç Kuruş#Diren Polatoğulları

BAKMADAN GEÇME!

Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı
Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk