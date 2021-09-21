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Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimdir?

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Üç Kuruş ne zaman başlıyor Üç Kuruş oyuncuları kimdir

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu ile gündemde yer alıyor. Çukur dizisinin akabinde duyurulan Üç Kuruş dizisi, kadrodaki oyuncular ve konusu ile araştırılmaya başlandı. Peki, Üç Kuruş ne zaman başlayacak? İşte, Üç Kuruş dizisi hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Üç Kuruş’ yayınlanan ilk teaser’ında yer alan “Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?” görüntülerinin ardından pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim’in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini ‘İçerde’ ve ‘Çukur’ Sinan Öztürk üstleniyor.

Yeni sezonda Üç Kuruş dizisinin Show TV ekranlarında devam edeceğini ifade edilirken, Aras Bulut İynemli ve diğer Çukur oyuncularının dizide yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. 

Dizinin Ekim ayı itibariyle yayın hayatına başlaması bekleniyor.

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