Üç Kuruş ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimdir?

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‘Üç Kuruş’ yayınlanan ilk teaser’ında yer alan “Ben Hiç Yapmadım Diyebilir Misin? İçindeki Irkçıyla Yüzleşmeye Hazır Mısın?” görüntülerinin ardından pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosu Murat Uyurkulak ile Damla Serim’in kaleminden çıkan dizinin yönetmenliğini ‘İçerde’ ve ‘Çukur’ Sinan Öztürk üstleniyor.

Yeni sezonda Üç Kuruş dizisinin Show TV ekranlarında devam edeceğini ifade edilirken, Aras Bulut İynemli ve diğer Çukur oyuncularının dizide yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Dizinin Ekim ayı itibariyle yayın hayatına başlaması bekleniyor.