Üç Kuruş dizisinde Neriman karakteri ayrıldı mı?

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Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde 2 veda birden yaşandı. Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Baybars karakterini canlandıran Umutcan Ütebay, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.



Düğüne gelen Kılıç, ağabeyiyle karşılıklı oynayan Leyla'yı silahıyla vurdu. Leyla’nın vurulmasının şoku atlatılamazken Neriman Kılıç tarafından öldürüldü.

NURSEL KÖSE HAKKINDA

Nursel Köse, 29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Köln Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. Öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak görev aldı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti. Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı 'Die Bodenkosmetikerinnen' yani 'Yer Kozmetikçileri' idi.

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1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya'ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/ İstanbul'da "Bacemdeki Ayı" adlı oyunda baş rol oynadı.

Nursel Köse'nin televizyonla tanışması 2004 senesinde oldu. O sene SOKO Köln adında bir dizide yer aldı. Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça gibi yerli dizilerle kariyerine devam etti.

2007 yapımı "Yaşamın Kıyısında" filmi ile adını tüm dünyaya duyurdu. Senaryosunu Fatih Akın'ın yazdığı filmde Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla ile birlikte oynarken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2007 Münster Film Festvali'nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Franciso'da yapılan Berlin Beyond Film Festivali'nde onur konuğu oldu.

Nursel Köse, Avlu dizisinde canlandırdığı Kudret Öztürk karakteriyle hafızalara kazındı.