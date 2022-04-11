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Üç Kuruş dizisinde Leyla öldü mü? Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu? Şaşırtan fragman!

#Üç Kuruş#Üç Kuruş Leyla#Aslıhan Malbora
Üç Kuruş dizisinde Leyla öldü mü Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu Şaşırtan fragman

Üç Kuruş dizisi izleyicileri Leyla’nın ölüp ölmeyeceğini merak ediyorlar. Show TV ekranlarında yayınlanan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora’nın yeni bölüm fragmanında vurulması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Üç Kuruş dizisinde Leyla öldü mü? Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu?

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Üç Kuruş dizisinde Leyla’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Pazartesi akşamları yayınlanan Üç Kuruş’un yeni bölümünde Ekin Koç’un hayat verdiği Efe ve Aslıhan Malbora’nın hayat verdiği Leyla evleniyor. Fragmanda çiftin düğününe gelen Kılıç’ın Leyla’yı vurduğu görülüyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE LEYLA ÖLDÜ MÜ?

Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterinin vurulması son bölüm fragmanına damga vurdu. Leyla ile Efe’nin evlendiği tanıtımda iki aşığın düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç’ın hamlesi her şeyi altüst ediyor. Neriman, Baybars’a silah doğrulturken patlama sesi akıllara “Kim vuruldu?” sorusunu getiriyor. Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla’yı vurarak herkesi şoke ediyor. Yeni bölümde Leyla’nın ölüp ölmeyeceği netleşecek.

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Üç Kuruş dizisinde Leyla öldü mü Aslıhan Malbora diziden ayrılıyor mu Şaşırtan fragman

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 27 Mart 1995 tarihinde Afyon´da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini memleketi olan Afyon´da tamamladı. Daha sonra İstanbul´a gelip, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünde okudu. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. İlk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi´nde eğitim aldı, ardından ise oyunculuk yapmaya başladı.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında Seven Ne Yapmaz isimli dizi ile adım atmış, ardından ise Kalbimin Sultanı dizisinde oynadı. 2019 yılında rol aldığı Her Yerde Sen dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken Aslıhan Malbora, 2021 yapımı Üç Kuruş dizisinde Roman kızı Leyla’yı canlandırıyor.

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#Üç Kuruş#Üç Kuruş Leyla#Aslıhan Malbora

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