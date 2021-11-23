Üç Kuruş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kuruş son bölüme Bahar ve Kartal'ın nikahı damga vurdu!

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Üç Kuruş son bölüm tek parça yayınlandı. Show TV ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Üç Kuruş'un pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan 4. bölümünde Kartal ve Bahar'ın evlenmesi damga vurdu. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

ÜÇ KURUŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 4. Bölümünde; İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal’ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal’ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar. Efe’nin verdiği sözü tutmaması Leyla’nın öfkesini kabartır ve Efe’yle yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe’nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe’ye karşı hamle yapar. Eli kolu Kartal’ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal’a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.